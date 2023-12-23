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اعتداء على الممثل الأميركي تشارلي شين بمنزله في ماليبو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 12:30 مساء
اعتداء على الممثل الأميركي تشارلي شين بمنزله في ماليبو
الممثل الأميركي تشارلي شين في 11 أبريل 2013 بهوليوود (أ ف ب)
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تعرض الممثل الأميركي تشارلي شين لحادث متكرر من جارته التى حاولت خنقه فور أن فتح الباب لها، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية الجمعة.

وأفاد مكتب الشريف، في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، بأن شرطة مقاطعة لوس أنجليس هرعوا إلى فيلا نجم مسلسل «تو أند إيه هاف مَن» في ماليبو بعد تلقيهم بلاغاً بوقوع اعتداء واضطرابات من امرأة، أوقِفَت في وقت لاحق.

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وتبيّن أن الممثل هو الضحية بحسب البيان الذي أشار إلى توقيف المشتبه بها، وتُدعى إليكترا شروك، بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل قد يتسبب في إصابة بالغة، وكذلك بتهمة السطو، موضحا أن المرأة هاجمت الممثل عندما فتح لها الباب.

وأورد موقع «تي إم زي»، المتخصص في أخبار المشاهير، أن إليكترا شروك (47 عاماً)، جارة تشارلي شين، قد حاولت خنقه، ومزقت قميصه، وعاينه المسعفون، لكنه لم يُنقل إلى المستشفى، مضيفا أن هذه المواجهة ليست الأولى على الأرجح بين الجارين.

 الأعلى أجراً في العالم على الشاشة الصغيرة
وأصبح تشارلي شين، واسمه الحقيقي كارلوس إستيفيز، نجما عالميا بفضل أفلام مثل «بلاتون» و«وول ستريت» في ثمانينات القرن العشرين، وهو نجل الممثل مارتن شين، وشقيق الممثل المسرحي إميليو إستيفيز.

وشارك منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في معظم الأعمال التلفزيونية، ومن أبرزها مسلسل «سبين سيتي»، الذي نال عنه جائزة «غولدن غلوب»، و«تو أند إيه هاف مَن» و«آنغر مانجمنت».

وأصبح شين الأعلى أجراً في العالم بين ممثلي الشاشة الصغيرة بين 2010 و2011، وفقا لمجلة «فوربس».

لكنّ النجم البالغ 58 عاماً، الذي عُرف عنه في الماضي إدمانه الكحول والمخدرات، استُبعِد العام 2011 من «تو أند إيه هاف مَن» بسبب سلوكه المضطرب والعنيف.

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