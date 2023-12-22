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انطلاق فعاليات مهرجان أيام سينمكنة للأفلام الشعرية بمشاركة ليبية وحضور فلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 05:16 مساء
انطلاق فعاليات مهرجان أيام سينمكنة للأفلام الشعرية بمشاركة ليبية وحضور فلسطيني
انطلاق فعاليات مهرجان أيام سينمكنة للأفلام الشعرية بمشاركة ليبية وحضور فلسطيني. (الإنترنت)
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أعلن مهرجان سينمكنة للأفلام الشعرية بالمكنين عن إلغاء حفل الافتتاح والاختتام وكافة مراسم الاحتفال خلال الدورة الرابعة التي تجرى فعالياتها من21 إلى 23 ديسمبر 2023.

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة المهرجان الرسمية على «فيسبوك» تضامنا مع أهالي غزة، وقالت الصفحة «تعلن إدارة أيام سينمكنة للأفلام الشعرية بالمكنين أن فعاليات هذه الدورة ستقتصر على عروض الأفلام، وتقديم الورشات، وليلة الاختتام لتوزيع الجوائز».

وتابعت «قررنا إلغاء حفل الافتتاح وكافة مراسم الاحتفال تضامنا مع أهلنا في فلسطين». وأكدت الصفحة أنه سيجري «عرض مجموعة من الأفلام الفلسطينية سواء في المسابقة الرسمية أو خارج المسابقة».

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واختارت إدارة المهرجان الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان رئيسة شرفية لدورتها الحالية التي يشارك فيها أكثر من عشر دول وأكثر من عشرين فيلما بين وثائقي وخيالي وتحريكي عن فلسطين.

مصلي يستمر في رحلة البحث عن «حقوق تائهة»
ويذكر أن الفيلم الوثائقي القصير «حقوق تائهة» للمخرج الليبي محمد مصلي يشارك في فعاليات المهرجان، وكتب المخرج الشاب المتحصل بفيلمه على عديد الجوائز الدولية، «كصناع أفلام سينما مستقلة، نحاول أن نترك بصمة باسم ليبيا في المهرجانات الإقليمية والدولية».

وأضاف مصلي «نواجه صعوبات من الناحية المادية أو الادارية كتأشيرات السفر للدول التي تشارك أفلامنا بها مهرجانات»

وأكد أنه «جرى قبول أفلامنا بالمسابقات الرسمية والتنافس مع صُناع من دول أخرى، وتكوين علاقات معهم وكسب خبرة ومعرفة جديدة منهم، ولكن غالباً نكون الحاضرين الغائبين»

وفي الختام قال المخرج الشاب «نأمل أن يتبدّل هذا الحال عبر الأجيال القادمة من صناع السينما».

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