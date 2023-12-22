إليزابيث الثانية كانت قلقة من أن تموت في اسكتلندا

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت الأميرة آن في فيلم وثائقي أنتجته قناة «بي بي سي»، أن الملكة إليزابيث الثانية شعرت خلال المرحلة الأخيرة من حياتها بالقلق لاحتمال أن تموت في قصر بالمورال في اسكتلندا بسبب التعقيدات التي قد تترتب على جنازتها.

ويتناول الفيلم السنة التي تُوّج خلالها الملك تشارلز الثالث، ويتوقع أن يُعرض في 26 ديسمبر الجاري، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضافت الأميرة «أعتقد أنها كانت تشعر بأن الأمور ستتّسم بصعوبة أكبر في حال توفيت في بالمورال»، وتابعت «حاولنا إقناعها بأن ذلك ينبغي ألا يكون مسألة يُتَّخذ قرار في شأنها».

توفيت في قلعة بالمورال حيث «قلقت»

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية التي تولّت العرش البريطاني مدى 70 عاماً، وهو رقم قياسي في الملكية البريطانية، في الثامن من سبتمبر 2022 في قلعة بالمورال الاسكتلندية.

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وخلال المرحلة الأخيرة من حياتها، أقامت الملكة داخل قلعة وندسور قرب لندن، لكنها اعتادت قضاء أواخر الصيف في بالمورال، حيث كانت تركب الخيول وكانت العائلة تمارس الصيد، في حين كانت تمضي عيد الميلاد في ساندرينغهام في شرق إنكلترا.

وبعد عرض نعش الملكة للعامّة في كاتدرائية سانت جايلز في إدنبرة، نُقل إلى لندن في طائرة عسكرية. ثم عُرض في وستمنستر هال حتى الجنازة التي أقيمت في 19 سبتمبر.

وفي الفيلم الوثائقي، تستذكر الأميرة آن الشعور الغريب بـ«الارتياح» الذي أحسّت به عندما أُزيل التاج من النعش، و«انتقلت هذه المسؤولية» إلى الملك الجديد تشارلز الثالث.