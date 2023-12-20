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فتح باب التسجيل للمشاركة بمبادرة تحدي القراءة العربي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 11:38 صباحا
فتح باب التسجيل للمشاركة بمبادرة تحدي القراءة العربي في ليبيا
جانب من اجتماع لجنة عليا لترتيب مشاركة ليبيا بمبادرة تحدي القراءة العربي، الإثنين 4 ديسمبر 2023 (وزارة التربية والتعليم)
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فتحت اللجنة العليا لمبادرة تحدي القراءة العربي في ليبيا باب التسجيل أمام التلاميذ والطلاب، لمناسبة مشاركة ليبيا للمرة الأولى بها في النسخة الثامنة منها والتي انطلقت بدولة الإمارات العام 2015 والمقامة بمدينة دبي.

وجاءت أبرز بنود وأهداف المبادرة كما يلي:

- يبدأ تسجيل المدارس والطلاب في منصة خاصة بالمبادرة في 18 من ديسمبر الجاري، على أن تتولى لجان فرعية على مستوى المدارس برئاسة مشرفي النشاط بها مهمة تسجيل الطلاب بالمنصة

ليبيا تشارك للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي
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- يجرى اختيار أفضل عشرة طلاب على مستوى البلاد وستمنح جوائز للمدرسة المتميزة والمشرف المتميز، وتتاح المشاركة للطلاب من ذوي الهمم الذي ستتاح لهم فرصة تنافس خاصة.

- تستهدف المبادرة شريحة الطلاب من الصف الأول من التعليم الأساسي حتى الصف الثالث الثانوي، على أن يقرأ كل طالب يشترك بالمبادرة 50 كتابا خلال الفترة من 18 ديسمبر 15 أبريل 2024، ويقوم بتلخيص كل كتاب في نصف صفحة.

الانخراط في جميع المبادرات
وأعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سابقا مشاركة ليبيا للمرة الأولى في مبادرة تحدي القراءة العربي منذ انطلاقتها قبل ثمانية أعوام بمدينة دبي.

وعقدت لجنة شكلتها الوزارة للتحضير للمشاركة الليبية لاستعراض البرنامج التنفيذي للمبادرة في دورته الثامنة للعام 2023-2024.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن اللقاء استعرض نبذة عن المبادرة ومعايير التحكيم والجدول الزمني والخطة التنفيذية.

وقال وزير التربية والتعليم موسى المقريف إنَّ الوزارة حريصة على الانخراط في جميع المبادرات التي تبرز مواهب وإبداعات التلاميذ والطلاب، مشيدًا بتميز الطلاب الليبيين في المحافل المختلفة.

أهداف مبادرة تحدي القراءة العربي
ويهدف مشروع تحدّي القراءة العربي إلى تشجيع طلاب العالم العربي على القراءة عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسة ملايين كتاب خلال كل عام دراسي، فضلاً عن الوعي بأهمية القراءة، وتنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمبادرة تحدي القراءة العربي ستتولى وضع الترتيبات اللازمة والتعريف بالمبادرة، ومتابعة عمل اللجان الفرعية، والإشراف على تنفيذ المراحل المسابقة.

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