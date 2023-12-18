الفنانة تريسي إمين تتعافى في تايلاند بعد إصابتها بمضاعفات معوية

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت الفنانة البريطانية تريسي إمين على صفحتها بـ«إنستغرام» أنها تألمت بشدة، وكادت أمعاؤها الدقيقة تنفجر بسبب مضاعفات عقب إجرائها عملية جراحية، «ولحسن الحظ كنت في تايلاند عائدة من أستراليا، فأمضيت بضعة أيام في مستشفى جيد جدا، وأنا في مرحلة التعافي حاليا».

وأضافت إمين المعروفة بأعمالها الفنية المثيرة للجدل أنها شعرت وكأنها استهلكت «حياة أخرى من حيواتها التسع»، بعدما حاربت الفنانة الستينية والتي تُعد اسما بارزا سابقا في حركة «الفنانين البريطانيين الشباب»، السرطان وخضعت لعمليات جراحية كثيرة خلال السنوات الأخيرة، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتوجهت بالشكر لمستشفى بوكيت وفندق فخم نزلت فيه خلال إقامتها في الجزيرة السياحية الشهيرة، وتابعت «السبب ليس السرطان، بل مضاعفات معوية حادة ناجمة عن عدوى، وازدادت سوءا مليون مرة بسبب الطيران».

وأنجزت إمين التي بلغت المرحلة النهائية لجائزة «تيرنر» العريقة للفن المعاصر، أعمالا مثيرة للجدل خلال تسعينات القرن العشرين، بينها مجسم فني بعنوان «ماي بد» تم الكشف عنه سنة 1998.