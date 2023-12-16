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أصداء الحرب على غزة تتردد في دورة «الجونة الاستثنائية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 10:37 مساء
أصداء الحرب على غزة تتردد في دورة «الجونة الاستثنائية»
شعار مهرجان الجونة السينمائي. (الإنترنت)
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انطلقت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس، فيما يعد موعدًا استثنائيًا نظرًا للأحداث الجارية في الوطن العربي التي بدأت بأحداث درنة في ليبيا والحرب في السودان، إلى العدوان على غزة.

ودعت إدارة المهرجان الحضور من جمهور ونجوم وإعلاميين للوقوف ثلاثين ثانية من الصمت في الثانية من ظهر اليوم السبت، عند سماع دقات الجرس، وجاء في بيان المهرجان الصحفي للمهرجان: «عند الاستماع للجرس دع ما في يديك وانضم إلينا لنقف 30 ثانية صامتة».

فيلم وثائقي عن المأساة
وعرض، أمس الخميس، فيلم وثائقي يجسد معاناة الشعب الفلسطيني منذ النكبة الأولى وحتى الأحداث التي يواجهها الأبرياء من تهجير قسري، وملاحقة في المخيمات.

وألقى الممثل المصري الكبير محمود حميدة كلمة ذات أثر إنساني، أكد فيها أن «هناك مسؤولية نتقاسمها جميعا في أكثر أوقات الإنسانية ظلاماً».

ورأى أن المبدع عليه عبء وواجب ألا وهو نقل الحقيقة، وعليه واجب رواية «القصص غير المرئية».

حميدة: عالم يغض البصر عن الفظائع
وأشار حميدة إلى أن من قصص اليأس «نحاول أن سلط الضوء على جوهر إنسانيتنا في عالم يغض البصر عن الفظائع»، وطالب بأن تكون الأفلام شهادة على «صمود الروح الإنسانية، وأملا في وجه الظلام».

ورفض حميدة ما قررته إدارة الإعداد من دعوة الحضور للوقوف حدادا على ضحايا الكوارث والحروب، وأكد أن «الحداد كما هو تعبير عن الحزن قد يكون دافعا للنسيان، وهو لا يريد أن ينسى هو أو الجميع».

وقدمت في السياق المطربة الفلسطينية -التشيلية إليانا، أغنية بعنوان «غصن الزيتون»، قدمت من خلالها العديد من المعاني الإنسانية تجاه ما يجري في الوقت الحالي.

والممثلة يسرا بدورها ألقت كلمة بدأتها بمقطع من أغنية المصير للشاعر المصري الراحل عبدالرحيم منصور :«لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك.. يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان».

دورة استثنائية لمهرجان الجونة السينمائي مهداة إلى السينما الفلسطينية
«الفيلم الفلسطيني» أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائي
عن الحب والحصار والصمود.. أفلام فلسطينية في مهرجان الجونة

وأكدت النجمة المصرية على أن المهرجان شعاره «سينما من أجل الإنسانية»، ووجهت رسالة إلى الشعب الفلسطيني قائلة: «انتوا دايما في قلوبنا وهتفضلوا في قلوبنا».

كما صعد الممثل محمد فراج إلى المنصة بالزي الأسود الذي يزينه علم فلسطين، وقدم المطرب محمد أبو العينين الشهير بـ«أبو» أغنية باللغة الإنجليزية، مهداة لأطفال فلسطين بعنوان «العالم أعمى» نالت استحسان الحضور.

كاميرا على الأزمة: عين على التغطية الإعلامية لفلسطين
وحضرت المنتجة والمخرجة الفلسطينية مي عودة الحائزة جائزة أفضل موهبة عربية في الشرق الأوسط ومنتجة الفيلم الفلسطيني «200 متر»، وهي الجائزة التي يتم الإعلان عنها سنوياً خلال مهرجان الجونة السينمائي بمصر من مجلة «فارايتي» الأميركية.

وحضرت عودة الجلسة بصحبة طفلها، وحرصت على متابعة الحوار وفي نفس الوقت اللعب معه للحفاظ على هدوئه، في جلسة حوار «كاميرا على الأزمة: عين على التغطية الإعلامية لفلسطين»، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم السبت، والتي كان محورها مآل مدينة غزة التي كانت مدينة كبيرة بها دور عرض وأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، وتقلص حجم أماكن الثقافة والفن إلى اختفائها بسبب العدوان المستمر.

وتناولت الجلسة التي حضرها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، تناول الأفلام والأعمال الفنية لواقع الشعب الفلسطيني، وأهمية الدور الذي تلعبه في نقل الرواية الفلسطينية الحقيقية أمام الرواية المزيفة التي يروج لها العدو.

تأثير الذكاء الصناعي على الفن
كما عرضت اليوم، السبت، ندوة حول تأثير الذكاء الصناعي على الفن بجلسة تحت عنوان «جيميناي أفريقيا- إشعال صناعة الأفلام» بحضور عدد من الفنانين والمهتمين بالصناعة، ومنهم المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، والمصور السينمائي أحمد المرسي، والممثلة والمنتجة بشرى رزة، وساره بتادينى مدير المحتوى بشركه وياك، والممثلة هدى المفتي.

عرض الفيلم السوداني وداعا چوليا.
تدور أحداث وداعًا جوليا، الذي يعرض اليوم السبت في البرنامج الرئيسي للمهرجان، في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني حائز عديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ومن إنتاج المخرج السوداني.

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