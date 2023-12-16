مهرجان القاهرة السينمائي للفيلم القصير يؤجل فعالياته حدادًا على أمير الكويت

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير إلى تأجيل أنشطة الدورة الخامسة للمهرجان، والتي كان من المقرر أن تبدأ من الغد ١٧ وتستمر حتى ٢٠ ديسمبر الجاري، لحين إشعار آخر.
وجاء التاجيل تزامنا مع إرجاء وزارة الثقافة المصرية كافة الفعاليات الثقافية حدادا على وفاة أمير الكويت.
وأُجلت الفعاليت التي كان مقررا لها أن تقام فى مركز الإبداع الفنى، بسينما الهناجر، وقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.
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وأعلنت لجنة تحكيم مؤخرا عن الأفلام القصيرة المصرية للدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير، وتتكون من المخرج السينمائى خالد الحجر، والمونتيرة منار حسني والممثلة ياسمين الهواري.
أفلام المسابقة الدولية
كما كشفت إدارة المهرحان، في وقت سابق، عن أفلام المسابقة الدولية، وهي «وعدك بالجنة» المخرج مراد مصطفى - مصر (عرض مصري أول)، و«مذكرات العاصفة المنحرفة» للمخرجة صوفا جورجوفاسيلي - اليونان (العرض الأول في مصر)، و«عني» المخرج علي أصغري - هولندا - (عرض مصري أول)، و«لا يوجد مخرج رئيسي» للمخرج وليد مسناول - المغرب (العرض الأول في مصر)، و«سيمو» إخراج عزيز زورومبا - كندا (عرض أول في مصر)، و«عندما يكون هناك صاروخ على طاولة الغداء» المخرج بوهاو ليو - الصين (العرض الأول في مصر)، و«زرزال» مخرج سيباستيان - كولومبيا (العرض الأول في مصر)، و«جئت من البحر» للمخرجة فيروز سرحال - لبنان (العرض الأول في مصر)، و«نو بودي» للمخرجة مارسيلا جاكوبينا البرتغال (العرض الأول في مصر).
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