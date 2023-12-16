مهرجان القاهرة السينمائي للفيلم القصير يؤجل فعالياته حدادًا على أمير الكويت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير إلى تأجيل أنشطة الدورة الخامسة للمهرجان، والتي كان من المقرر أن تبدأ من الغد ١٧ وتستمر حتى ٢٠ ديسمبر الجاري، لحين إشعار آخر.

وجاء التاجيل تزامنا مع إرجاء وزارة الثقافة المصرية كافة الفعاليات الثقافية حدادا على وفاة أمير الكويت.

وأُجلت الفعاليت التي كان مقررا لها أن تقام فى مركز الإبداع الفنى، بسينما الهناجر، وقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية.

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وأعلنت لجنة تحكيم مؤخرا عن الأفلام القصيرة المصرية للدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير، وتتكون من المخرج السينمائى خالد الحجر، والمونتيرة منار حسني والممثلة ياسمين الهواري.