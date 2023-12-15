الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة الطفولة

القاهرة - بوابة الوسط

قررت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الإلكسو»، تشكيل لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة الطفولة.

واختيرت الكاتبة والإعلامية الليبية أمينة الرويمي، عضوا في اللجنة إلى جانب كل من الكاتب عبد الزراع من مصر رئيسًا للجنة، والكاتب علاء الجابر من الكويت مقررا، ود. جليل خزعل من العراق عضوًا، والكاتب محمد جمال عمرو من الأردن عضوا، ود. عائشة الغيص من الإمارات عضوا، ود. عايدة المهدي من السودان عضوا.

ونشرت الرويمي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لقرار ترشيح «الإلسكو»، وأضافت «أهني جميع الزملاء والزميلات باللجنة مع تمنياتي لهم بالنجاح والتميز والعطاء للطفولة».

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وتعمل « الإلكسو» على مساعدة الدول العربية على وضع خططها الوطنية في مجالات التربية والتعليم بكل المستويات والمجالات.

المبدعة الليبية أمينة الرويمي

مدير المركز الوطني لتنمية فنون الطفل، وكاتبة أدب الطفل في مجالات القصة المصورة، والمسرح، والرسوم المتحركة، وإعداد البرامج المرئية والمسموعة.

حائزة جائزة ليبيا للإبداع العام 2017 في مجال أدب الطفل.

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صورة لقرار ترشيح «الإلسكو»،. (فيسبوك)