إعلان القائمة الطويلة للبوكر العربية 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2024، والتي وتضمنت القائمة 16 رواية.

والروايات التي وصلت إلى القائمة الطويلة، هي «خاتم سُليمى» للسورية ريما بالي، و«فومبي» لبدرية البدري من عمان، و«قناع بلون السماء» لصلاح الحمد من السعودية، و«قارئة نهج الدباغين» لسفيان رجب من تونس، و«الأصنام» لأمين الزاوي من الجزائر، و«سمعت كل شيء» لسارة الصراف من العراق، و«الوجه الآخر للظل» لرشيد الضعيف من لبنان، و«كل يوم تقريبا» لمحمد عبد النبي من مصر.

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وكذلك ترشحت «دائرة التوابل» لصالحة عبيد من الإمارات، و«سماء القدس السابعة» لأسامة العيسة من فلسطين، و«أخفي الهوى» لدرة الفازع من تونس، و«عاصمة على الجزر» لأحمد منور من الجزائر، و«الفسيفسائي» لعيسى ناصري من المغرب، و«باهبل» لرجاء عالم من السعودية.