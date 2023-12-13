  • Alwasat News
Atwasat

تجليات «الفنون الإسلامية» في الدورة الـ25 من المهرجان الفني بالشارقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 09:25 مساء
تجليات «الفنون الإسلامية» في الدورة الـ25 من المهرجان الفني بالشارقة
افتتاح مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة، 12 ديسمبر 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

انطلقت في مدينة الشارقة الإماراتية، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة 25 من مهرجان الفنون الإسلامية تحت شعار «تجليات». 

وافتتح الحدث د. سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإمارات وحاكم الشارقة، بمشاركة نخبة من الفنانين من الدول العربية والغربية، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

 ويشارك في المهرجان هذا العام خمسون فناناً من 25 دولة، ومنها الإمارات، والعراق، ومصر، والسعودية، وفلسطين، والكويت، وسوريا، ولبنان، والبحرين، والأردن، بالإضافة إلى مشاركات من إسبانيا، وبولندا، وتركيا، وكولومبيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين.

ويعد المهرجان أكبر حدث يجمع الفنون الإسلامية بالعالم، ويقدم خلال الدورة الحالية 319 عملاً فنياً من تجهيزات، وحروفيات، وجداريات، ولوحات في الخط الأصيل والزخرفة، تعبر عن المشهد الفني الإسلامي وتتوافق مع شعار المهرجان «تجليات». 

روائيون: الكتابة في مجال الإثارة والغموض أكثر تعقيدًا من غيرها
تكريم الروائي إبراهيم الكوني في افتتاح «الشارقة للكتاب»

وقال عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة للصحفيين، إن المهرجان يستمر حتى يوم 21 يناير المقبل، وينظم 132 فعالية، من معارض، وورش فنية، ومحاضرات، تستضيفها دائرة الثقافة بالتعاون مع 18 جهة في الشارقة، منها بيت الحكمة في الشارقة، واتّحاد المصوّرين العرب، وجمعية التصوير الضوئي، وجمعية الإمارات للفنونِ التشكيلية.

فعاليات المهرجان بالأرقام
وتشمل الفعاليات 47 معرضاً يحتضنها متحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للخط، وجمعية الإمارات لفنّ الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وأماكن عرض أخرى في الإمارة، كما سيجري تنظيم 81 ورشة فنية، وتقديم عروض مرئية لتجاربَ فنيةٍ متنوعة. 

وأضاف أن المهرجان يسهم في إبراز الفنون الإسلامية من خلال مشاركات إماراتية وعربية وعالمية، تعكس حجم التبادل الثقافي والفني ويسهم في الاطلاع على أبرز الأعمال التي ينتجها الفنانون في مختلف دول العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات
10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي

10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي
بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة الحرب» الإسرائيلية

بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة ...
«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة ...
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»

«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة
«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟

«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟
رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي اتحاد

رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي...
«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو

«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا

الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم
وزير الخارجية الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تجويع سكان غزة

وزير الخارجية الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تجويع سكان غزة
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»

الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة

شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في...
جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة

جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة
«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
قطع أيقونية من هوليوود بسلسلة مزادات الأسبوع المقبل في نيويورك
قطع أيقونية من هوليوود بسلسلة مزادات الأسبوع المقبل في نيويورك
«القضية الفلسطينية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية».. مائدة مستديرة ينظمها «الأعلى للثقافة المصري» الأربعاء
«القضية الفلسطينية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية».. مائدة ...
جوليا روبرتس تستقبل «نهاية العالم» بأكوام البسكويت ورقائق الشوكولاتة
جوليا روبرتس تستقبل «نهاية العالم» بأكوام البسكويت ورقائق ...
«نتفليكس» تعيد «تشيكن رَن» إلى الشاشة بعد ربع قرن
«نتفليكس» تعيد «تشيكن رَن» إلى الشاشة بعد ربع قرن
انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الوطني في نسخته الثانية عشر (صور)
انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الوطني في نسخته الثانية عشر (صور)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي...
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان
وفاة القاص والكاتب الليبي إبراهيم حميدان...
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد...
المزيد
شاهد في «صباح الوسط»: رواق الرسم بجمعية البيت الأصيل سبها ينظم ورشة عمل للفنانين
شاهد في «صباح الوسط»: رواق الرسم بجمعية البيت الأصيل سبها ......
الأولاد يرقصون الباليه بمدن الصفيح في كينيا
الأولاد يرقصون الباليه بمدن الصفيح في كينيا...
تجليات «الفنون الإسلامية» في الدورة الـ25 من المهرجان الفني بالشارقة
تجليات «الفنون الإسلامية» في الدورة الـ25 من المهرجان الفني ......
انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الوطني في نسخته الثانية عشر (صور)
انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الوطني في نسخته الثانية عشر ......
«نتفليكس» تعيد «تشيكن رَن» إلى الشاشة بعد ربع قرن
«نتفليكس» تعيد «تشيكن رَن» إلى الشاشة بعد ربع قرن...
المزيد