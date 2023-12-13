تجليات «الفنون الإسلامية» في الدورة الـ25 من المهرجان الفني بالشارقة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت في مدينة الشارقة الإماراتية، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة 25 من مهرجان الفنون الإسلامية تحت شعار «تجليات».

وافتتح الحدث د. سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإمارات وحاكم الشارقة، بمشاركة نخبة من الفنانين من الدول العربية والغربية، وفقا لوكالة «الأنباء الألمانية».

ويشارك في المهرجان هذا العام خمسون فناناً من 25 دولة، ومنها الإمارات، والعراق، ومصر، والسعودية، وفلسطين، والكويت، وسوريا، ولبنان، والبحرين، والأردن، بالإضافة إلى مشاركات من إسبانيا، وبولندا، وتركيا، وكولومبيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين.

ويعد المهرجان أكبر حدث يجمع الفنون الإسلامية بالعالم، ويقدم خلال الدورة الحالية 319 عملاً فنياً من تجهيزات، وحروفيات، وجداريات، ولوحات في الخط الأصيل والزخرفة، تعبر عن المشهد الفني الإسلامي وتتوافق مع شعار المهرجان «تجليات».

- روائيون: الكتابة في مجال الإثارة والغموض أكثر تعقيدًا من غيرها

- تكريم الروائي إبراهيم الكوني في افتتاح «الشارقة للكتاب»

وقال عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة للصحفيين، إن المهرجان يستمر حتى يوم 21 يناير المقبل، وينظم 132 فعالية، من معارض، وورش فنية، ومحاضرات، تستضيفها دائرة الثقافة بالتعاون مع 18 جهة في الشارقة، منها بيت الحكمة في الشارقة، واتّحاد المصوّرين العرب، وجمعية التصوير الضوئي، وجمعية الإمارات للفنونِ التشكيلية.

فعاليات المهرجان بالأرقام

وتشمل الفعاليات 47 معرضاً يحتضنها متحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للخط، وجمعية الإمارات لفنّ الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وأماكن عرض أخرى في الإمارة، كما سيجري تنظيم 81 ورشة فنية، وتقديم عروض مرئية لتجاربَ فنيةٍ متنوعة.

وأضاف أن المهرجان يسهم في إبراز الفنون الإسلامية من خلال مشاركات إماراتية وعربية وعالمية، تعكس حجم التبادل الثقافي والفني ويسهم في الاطلاع على أبرز الأعمال التي ينتجها الفنانون في مختلف دول العالم.