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«فن التذهيب» على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 06:24 مساء
«فن التذهيب» على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي
«فن التذهيب» على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي. (الإنترنت)
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أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، «فن التذهيب» باعتباره تراثا عالميا، في الجلسة الثامنة عشرة للجنة المشتركة الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي، في بوتسوانا.

وتعد تكنولوجيا الزخرفة الفنية للنص «التذهيب» معترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بصفتها تراثا ثقافيا غير مادي للبشرية. هذا ما أعلنته وزارة الخارجية الطاجيكية في بيان خاص صادر عنها، وفقا لوكالة «تاس».

وجاء في البيان إن «التذهيب باعتباره زخرفة فنية للنص» مدرج على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

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جرى تقديم طلب الإدراج على القائمة بشكل مشترك من قبل طاجيكستان وإيران وأذربيجان وأوزبكستان وتركيا. وأوضحت وزارة الخارجية الطاجيكية أن القرار اتخذ في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة المعنية بالتراث الثقافي غير المادي في بوتسوانا.

تُستخدم الأنماط لتزيين القرآن الكريم
 يشار إلى أن التذهيب، المترجم من الطاجيكية الكتابة بالذهب، هو فن زخرفة النصوص الفنية عند الشعوب العربية والفارسية، وتُستخدم تلك الأنماط بشكل أساسي لتزيين القرآن الكريم، وعادة ما تملأ الزخارف المستمدة من عناصر الطبيعة، وغيرها، الفراغات بين السطور وإطارات الصفحات.

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