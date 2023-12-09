«فن التذهيب» على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي

القاهرة - بوابة الوسط

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، «فن التذهيب» باعتباره تراثا عالميا، في الجلسة الثامنة عشرة للجنة المشتركة الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي، في بوتسوانا.

وتعد تكنولوجيا الزخرفة الفنية للنص «التذهيب» معترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» بصفتها تراثا ثقافيا غير مادي للبشرية. هذا ما أعلنته وزارة الخارجية الطاجيكية في بيان خاص صادر عنها، وفقا لوكالة «تاس».

وجاء في البيان إن «التذهيب باعتباره زخرفة فنية للنص» مدرج على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

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جرى تقديم طلب الإدراج على القائمة بشكل مشترك من قبل طاجيكستان وإيران وأذربيجان وأوزبكستان وتركيا. وأوضحت وزارة الخارجية الطاجيكية أن القرار اتخذ في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة المعنية بالتراث الثقافي غير المادي في بوتسوانا.