مراسم تشييع وطنية في وداع المغني الأيرلندي الشهير شين ماكغوان

القاهرة - بوابة الوسط

حضر الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز، وزعيم حزب «الشين فين» الجمهوري السابق جيري آدامز، ومشاهير من أمثال المغني نك كايف والممثل جوني ديب، الجنازة المهيبة لشين ماكغوان، المغني الشهير لفرقة «ذي بوغز»، وأحد أهم الأصوات في الموسيقى الأيرلندية، الذي توفي في نهاية نوفمبر.

واتسعت جنبات كنيسة «سيدة الوردية» في نيناغ لاحتفال ديني، بُث على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون، ترددت فيه الأغاني الشعبية الأيرلندية على الكمان أو البيانو، حسب وكالة «فرانس برس».

ووُضعت صورة بالأبيض والأسود لـ«ماكغوان» في شبابه أمام التابوت المزين بالورود الحمراء.

كلمات وأغان من مشاهير في وداع «ماكغوان»

وألقت شخصيات موسيقية عدة كلمات أو أدت أغاني في المراسم الوداعية مثل المغني نك كايف، والفنانة الأيرلندية إيميلدا ماي التي قدمت نسخة بصوتها من الأغنية الناجحة «يور ذي وان» التي كتبها الراحل مع مواطنيها ليام أو ماونلاي وديكلان أورورك.

كما بُثت رسالة مسجلة من مغني فرقة «يو تو» بونو، بينما تلا الممثل الأميركي جوني ديب، والفنان والناشط السياسي بوب غيلدوف، وزعيم «الشين فين» السابق جيري آدامز كلمات في المراسم.

وقال الكاهن بات غيلبرت الذي ترأس مراسم التشييع: «شين ماكغوان أعطى الشعب الأيرلندي الأمل والقلب والطموح من خلال موسيقاه».

وقد تجمع حشد كبير، قبل ذلك بقليل، في شوارع العاصمة الأيرلندية (دبلن)، لمشاهدة الموكب الذي يحمل نعش الفنان في عربة تجرها أربعة خيول.

أعضاء فرقته يعزفون أغانيه

وصفق الآلاف الذين تجمعوا في أثناء نقل نعشه عبر المدينة، وفي مقدمتهم أعضاء فرقة «أرتان باند» الجوالة للموسيقيين الشباب الذين عزفوا بعض أغاني ماكغوان، بما فيها «فيريتايل أوف نيويورك» و«إيه رايني نايت إن سوهو».

وُلد ماكغوان في إنجلترا العام 1957 لوالدين أيرلنديين، وأسس في العام 1982 فرقة «ذي بوغز» التي دمجت بين البانك والموسيقى الشعبية الأيرلندية، واستحالت خلال ثمانينات القرن العشرين الصوت السياسي للمهاجرين الأيرلنديين الشباب في لندن، مع مناهضتها سياسات رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر، والرقابة المفروضة من السلطات، حيث عُرف «ماكغوان» بأغانيه التي تعكس حياة الأيرلنديين والمغتربين منهم.

وأدخل ماكغوان المستشفى مرات عدة في دبلن منذ يوليو، وهو الذي كتب أغنية عيد الميلاد الكلاسيكية «فيريتايل أوف نيويورك» التي غناها مع كيرستي ماكول في العام 1987.

وعندما جرى تشغيل الأغنية التي تدور قصتها حول زوجين تمرّ علاقتهما بأوقات عصيبة في أثناء مرور موكب التأبين، زاد تفاعل الحاضرين الذين صفّقوا وغنّوا مع الجوقة.