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عبقرية المكان في عصر العولمة

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي السبت 09 ديسمبر 2023, 07:15 صباحا
عبقرية المكان في عصر العولمة
من لوحات الفنانة شفاء سالم وهي لملكه كلاسيكية اسمتها روح ليبيا
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كتيب صغير، ولكنه أنيق، عن موضوع كبير وغاية في الأهمية. وفوق ذلك كله يحوي اسمي: سفير وقنصل دولة كبيرة وصديقة، ترتبط بها ليبيا منذ عصر الامبراطورية الرومانية، ثم تتجدد العلاقة بها وتتواصل منذ سنة 1911. أعترف أنني لا أذكر كيف وصلني هذا الكتيب، الذي وجدته بمكتبتي التي غبت عنها فترة وما كنت لأتصفحه لو لم أنتبه أنه جيد الإخراج، ذو غلاف بسيط وأنيق، وهو وبالتأكيد ليس من أوراقي القديمة التي غبت عنها أكثر من حقبة كاملة، وبالفعل وجدته ممهوراً بتاريخ هذه السنة، ولكن من دون ذكر لا لليوم، ولا للشهر!

هذا الكتيب الأنيق الصغير ليس به تاريخ محدد أسفل توقيع الدبلوماسيين الكبيرين، ولا أسفل وبروفسور كبير وناقد فني مشهور. والكتيب عن معرض لثلاث فنانات، أعرف إحداهن، وهي الفنانة التشكيلية شفاء سالم، التي سبق أن تناولنا فنها في هذه البوابة.

والكتيب من دون ذكر لتاريخ إقامة المعرض. ولا يزيد على عشرين صفحة الأرجح أن مقاسها 10X15، وأعيد ثانية أنه أنيق، وإن وجدت صعوبة بالغة في معرفة عنوانه! وأعتذر ثانية أنني لم أستطع قراءة عنوانه، إلا بعدما استعنت بواحدة من حفيداتي، خريجة (IT) تخصص «فنون خط الديجيتل» فادتني أن العنوان وهو «الفن كهوية».

والمحصلة أنني لا أعرف كيف وصل هذا الكتيب مكتبي في بنغازي. وقدرت أنه مشروع لمعرض لم ينفذ، وتصفحته، واسترسلت في قراءة أسباب إقامة المعرض وعرفت أنه افتتح ولكنني لم أعرف أين ومتى حدث ذلك؟ ولكنني عرفت أن أهدافه «(تثمين) موضوع المعاصرة»! وأن المقصود، هو إبراز أهمية الثقافة بين ليبيا وإيطاليا، ولكنني عرفت من صديقي الفنان محمود الحاسي أنه أقيم بالفعل في بنغازي، ثم عرفت أن صديقي يونس خميس المهموم بالثقافة الإيطالية، هو من ترك لي الكتيب، عندما لم يجدني في بنغازي.

أهمية التنسيق والتنظيم والإعلان الجيد للمناشط الثقافية
ولكن الثقافة تحتاج بالدرجة الأولى إلى قيام المتخصصين في ممارستها لتنسيق وتنظيم ودقة الإعلان عنها، وإبراز مناشطها عبر وسائل الإعلام المتاحة، ولأنني مهتم بالثقافة والفن التشكيلي، وطبيعة عملي تحتم إلمامي بالضرورة بكل ما ينظم في هذا الشأن خصوصاً في ليبيا، لم أسمع عن هذا النشاط الذي لا أعتبره مجرد تظاهرة محلية، لأنه بالغ الأهمية، باعتباره الوسيلة الفعالة ليصبح الفنان الليبي جزءاً من هوية الفن العالمي، وليس مجرد مراقب يتحسر طوال الوقت على - ضمور- موهبته التي كما نعرف جميعاً أنها هدية من عند الله. المؤسف أن كثيرين لم يسمعوا عن هذه التظاهرة التي يفترض أنها عامة وغاية في الأهمية، وأن انتقاء بعضهن لهذه المهمة هو تشريف، خصوصاً وأن تقديم المشروع، أعلن تكليفهن بها: فهن ..«المرتبطات برؤية الفن كإحدى وسائل التعريف بالهوية، وتعبيراً عن عملية تتوخى تدارك إعادة إحياء عبقرية المكان، عبر الخطاب الفني. موضوعة شديدة المعاصرة في عهد العولمة...».

الموضوع، إذن، غاية في الأهمية، وبعيداً عن الدعائية المصلحية، فهو جزء بالغ الأهمية في أن نكون جزءاً متواجداً، إن لم يكن فعالاً في العالم، وبالتالي إبلاغ وسائل الإعلام الليبية المختلفة، خصوصاً تلك التي لا تغب ساعة عن المتابع الليبي سواء من خلال وسائلها الورقية والتلفزيونية، وأخبارها المتصلة طوال الليل والنهار من خلال البوابات الإلكترونية.

فماذا أريد أن أقول؟ يتعين على القائمين من الطرفين الإعلان الجيد لمثل هذا الموضوع بالغ الأهمية، فلقد أعلن عن إقامته مجدداً في طرابلس، وهذا بالتأكيد سوف يساعد على نجاحه، وتصحيح هفواته غير المقصودة بالتأكيد. بارك الله في كل من يعين بلادنا ولو بكلمة طيبة.

وهي ايضا من لوحاتها المستلهمة تاريخ ليبيا القديم
وهي ايضا من لوحاتها المستلهمة تاريخ ليبيا القديم
من لوحات الفنانة شفاء سالم عن القبائل الليبية القديمة
من لوحات الفنانة شفاء سالم عن القبائل الليبية القديمة
صور الفنانة عادليتا حسني بي
صور الفنانة عادليتا حسني بي
صورة فوتغرافية للفنانة عادليتا حسني بي
صورة فوتغرافية للفنانة عادليتا حسني بي
من تصوير عادليتا حسنى بي
من تصوير عادليتا حسنى بي
عبقرية المكان في عصر العولمة
علاف الكتيب الداخيلي
علاف الكتيب الداخيلي
عبقرية المكان في عصر العولمة
من اعمال مدرسة بومبي
من اعمال مدرسة بومبي
مدرسة بومبي
مدرسة بومبي
من اعمال الفنانه إلينا مازي بعنوان أداء الذات - المقابلة
من اعمال الفنانه إلينا مازي بعنوان أداء الذات - المقابلة
عبقرية المكان في عصر العولمة
عبقرية المكان في عصر العولمة
عبقرية المكان في عصر العولمة
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