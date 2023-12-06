القبة الفلكية تحتفي بـ«سيرة الألم» للشاعر د. جمعة عتيقة

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم إذاعة طرابلس المحلية، غدا الخميس، بالقبة الفلكية، بمدينة طرابلس، بداية من الساعة الخامسة مساءً، أمسية شعرية للشاعر جمعة عتيقة، تحمل اسم ديوانه «سيرة الألم»، احتفاءً بإصداره الشعري.

ولد الشاعر والمحامي جمعة أحمد عتيقة بمدينة مصراته عام 1950، تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي بمدارسها، ثم انتقل إلى مدينة طرابلس لتكملة مرحلة تعليمه الثانوي، وتحول بعد نيله الشهادة الثانوية إلى مدينة بنغازي والتحق بكلية القانون بالجامعة الليبية، حيث تحصل منها العام 1972 على شهادة الليسانس.

قرر مواصلة دراسته العليا في إيطاليا ونال درجة الدكتوراه في القانون الجنائي وعلم الإجرام من جامعة روما العام 1983. التحق بعمله وكيلاً للنيابة العامة بداية من العام 1972 إلى 197.

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مارس العمل في مجال المحاماة والترافع أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية لسنوات عديدة، قبل وبعد فترات سجنه المتعددة إثر نشاطه السياسي والحقوقي. كما عمل بالمنظمة العربية للثروة المعدنية بالمغرب وكذلك بالمعهد القضائي ومركز البحوث القانونية بوزارة العدل العراقية أثناء فترات اغترابه عن الوطن إبان مطاردته من قبل النظام السابق، وهو متخصص في القانون الجنائي، وله رسالة تخصص بعنوان «تسليم واستلام المجرمين في القانون الجنائي الدولي».

مسيرة حافلة مع القلم

نشر دراساته القانونية ونصوصه الشعرية وأعماله الأدبية في العديد من الصحف والمجلات من بينها طرابلس الغرب، واليوم، والأولمبياد، والجندي، وقورينا، والعدالة، وجيل ورسالة، والزمان، والفتح الثقافي، والفصول الأربعة، والشط، والإخاء.

وأصدر عدة مؤلفات في القانون من بينها: «حقوق السجين» وهو مترجم عن الإيطالية، و«الجرائم ضد السلام في القانون الدولي الجنائي»، وحقوق الإنسان «مقاربات»، و«حفنة من بذار»، و«آراء ومواقف»، و«مذكراتي في السجن والغربة ( سيرة ذاتية)».

وأصدر في مجال الشعر «شهقة الروح والريح» وهو ديوانه الأول، ثم أصدر ديوانه الثاني «همسة وصل»، تلاه ديوانه الثالث «سيرة الألم».