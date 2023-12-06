  • Alwasat News
Atwasat

ممثلون في هوليوود يصادقون على اتفاق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 11:18 صباحا
ممثلون في هوليوود يصادقون على اتفاق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم
رئيسة نقابة الممثلين (ساغ-أفترا) فران ديشر والمفاوض دانكن كرابتري-أيرلند في لوس أنجليس، 10 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أدلى الممثلون أعضاء نقابة الممثلين «ساغ- أفترا» الثلاثاء بأصواتهم للمصادقة على اتفاق سبق أن توصّلوا إليه مع الاستوديوهات، لينهوا بذلك إضراباً شلّ القطاعين السينمائي والتلفزيوني لعدة أشهر.

وذكرت رئيسة النقابة فران دريشر، في بيان لها نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أن «78% من أعضائها الذين أدلوا بأصواتهم، صادقوا على الاتفاق الجديد الصالح لسنوات عدّة «إنّه عصر ذهبي لساغ أفترا. نقابتنا لم تكن بهذه القوّة قط».

38% من أعضاء نقابة الممثلين أدلوا بأصواتهم
وينص الاتفاق على مكافآت وأرباح للممثلين تزيد عن مليار دولار، ويحدّد ضمانات تحميهم من استخدام الاستوديوهات لتقنية الذكاء الصناعي، على ما ذكرت النقابة.

ورحّب تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية «AMPTP» الذي يمثّل «نتفليكس» و«وولت ديزني» وشركات إنتاج أخرى، بالمصادقة على الاتفاق، موضحا في بيان «مع هذه المصادقة، سيتمكن القطاع ومختلف العاملين فيه من استئناف العمل بزخم».

توتر في هوليوود قبل تصويت للمصادقة على اتفاق الاستوديوهات والممثلين
ارتياح في هوليوود بعد انتهاء إضراب الممثلين مع ترقب استئنافهم العمل

وقالت النقابة إن 38% من أعضائها أدلوا بأصواتهم.

وخلال نوفمبر الماضي، توصّلت نقابة الممثلين والاستوديوهات في هوليوود إلى اتفاق ينهي إضراباً استمر 118 يوماً، واستأنف الممثلون العمل قبل المصادقة عليه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العام 2023 سيكون «الأكثر حرّاً» في التاريخ

العام 2023 سيكون «الأكثر حرّاً» في التاريخ
إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين

إسبانيا: مستمرون في توجهنا للاعتراف بدولة فلسطين
بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية

بايدن: لو لم يترشح ترامب لما كنت واثقا من ترشحي لولاية ثانية
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية (شاهد)

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية ...
الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية (شاهد)

الاحتلال الإسرائيلي يعترف بخوض أشرس يوم في معارك غزة مع المقاومة الفلسطينية ...
الاتحادات الرياضية تطالب الأولمبية الدولية بقبول مشاركة الروس تحت علم محايد

الاتحادات الرياضية تطالب الأولمبية الدولية بقبول مشاركة الروس تحت علم محايد
أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا

أفريكا إنتيلجنس: واشنطن تخطط لنزع سلاح المجموعات المسلحة في ليبيا
بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا

بن قدارة يطلق مبادرة «نفكر بالغد» لتحقيق مستقبل أخضر ومستدام لليبيا
7 أندية تصنع أزمة أمنية في لندن بعد قرعة كأس الاتحاد

7 أندية تصنع أزمة أمنية في لندن بعد قرعة كأس الاتحاد
النشاز والقاموس المضلل

النشاز والقاموس المضلل
السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد

السجن خمس سنوات للرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد
جنوب أفريقيا تحيي الذكرى العاشرة لرحيل مانديلا وسط مشاعر متفاوتة

جنوب أفريقيا تحيي الذكرى العاشرة لرحيل مانديلا وسط مشاعر متفاوتة
شاهد.. «ملعب الوسط» يقدم تحليلات وأرقام الدوري.. والخمسي: تحية لصدارة المدينة

شاهد.. «ملعب الوسط» يقدم تحليلات وأرقام الدوري.. والخمسي: تحية لصدارة المدينة
هتلر الذي يجول في الرقعة!

هتلر الذي يجول في الرقعة!
رئيس الكرة المصغرة لـ«بوابة الوسط»: ليبيا تقترب من تنظيم بطولة أفريقيا.. وسنطلب كأس العالم

رئيس الكرة المصغرة لـ«بوابة الوسط»: ليبيا تقترب من تنظيم بطولة أفريقيا.. وسنطلب ...
تخلصي من رائحة الثلاجة الكريهة بـ4 خطوات

تخلصي من رائحة الثلاجة الكريهة بـ4 خطوات
«قنبلة حولته لأشلاء».. استشهاد فلسطيني بعد تفجير الاحتلال باب منزله في مخيم قلنديا

«قنبلة حولته لأشلاء».. استشهاد فلسطيني بعد تفجير الاحتلال باب منزله في مخيم ...
«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي

«ملعب الوسط»: سمير عبود يتحدث عن نقطة في شخصية مراد الوحيشي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فرقة «كيس» الأميركية تعتمد صورا رقمية لأعضائها
فرقة «كيس» الأميركية تعتمد صورا رقمية لأعضائها
كوين لطيفة والممثل بيلي كريستال أبرز المكرمين في حفل مركز كينيدي بواشنطن
كوين لطيفة والممثل بيلي كريستال أبرز المكرمين في حفل مركز كينيدي ...
إطلاق مدير جامعة «سيانس بو باريس» بعد توقيفه في قضية عنف منزلي
إطلاق مدير جامعة «سيانس بو باريس» بعد توقيفه في قضية عنف منزلي
«يونسكو» تدرس إدراج تقاليد جديدة على لائحتها للتراث غير المادي
«يونسكو» تدرس إدراج تقاليد جديدة على لائحتها للتراث غير المادي
توتر في هوليوود قبل تصويت للمصادقة على اتفاق الاستوديوهات والممثلين
توتر في هوليوود قبل تصويت للمصادقة على اتفاق الاستوديوهات ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي...
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
المزيد
«ماي ديسمبر» و«أميركان فيكشن» و«باست لايفز» تتصدر الترشيحات لجوائز «سبيريت»
«ماي ديسمبر» و«أميركان فيكشن» و«باست لايفز» تتصدر الترشيحات ......
البريطاني جيسي دارلينغ يفوز بجائزة تيرنر للفن المعاصر
البريطاني جيسي دارلينغ يفوز بجائزة تيرنر للفن المعاصر...
ممثلون في هوليوود يصادقون على اتفاق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم
ممثلون في هوليوود يصادقون على اتفاق مع الاستوديوهات ينهي ......
توتر في هوليوود قبل تصويت للمصادقة على اتفاق الاستوديوهات والممثلين
توتر في هوليوود قبل تصويت للمصادقة على اتفاق الاستوديوهات ......
«يونسكو» تدرس إدراج تقاليد جديدة على لائحتها للتراث غير المادي
«يونسكو» تدرس إدراج تقاليد جديدة على لائحتها للتراث غير ......
المزيد