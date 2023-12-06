ممثلون في هوليوود يصادقون على اتفاق مع الاستوديوهات ينهي إضرابهم

القاهرة - بوابة الوسط

أدلى الممثلون أعضاء نقابة الممثلين «ساغ- أفترا» الثلاثاء بأصواتهم للمصادقة على اتفاق سبق أن توصّلوا إليه مع الاستوديوهات، لينهوا بذلك إضراباً شلّ القطاعين السينمائي والتلفزيوني لعدة أشهر.

وذكرت رئيسة النقابة فران دريشر، في بيان لها نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أن «78% من أعضائها الذين أدلوا بأصواتهم، صادقوا على الاتفاق الجديد الصالح لسنوات عدّة «إنّه عصر ذهبي لساغ أفترا. نقابتنا لم تكن بهذه القوّة قط».

38% من أعضاء نقابة الممثلين أدلوا بأصواتهم

وينص الاتفاق على مكافآت وأرباح للممثلين تزيد عن مليار دولار، ويحدّد ضمانات تحميهم من استخدام الاستوديوهات لتقنية الذكاء الصناعي، على ما ذكرت النقابة.

ورحّب تحالف منتجي الأعمال السينمائية والتلفزيونية «AMPTP» الذي يمثّل «نتفليكس» و«وولت ديزني» وشركات إنتاج أخرى، بالمصادقة على الاتفاق، موضحا في بيان «مع هذه المصادقة، سيتمكن القطاع ومختلف العاملين فيه من استئناف العمل بزخم».

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وقالت النقابة إن 38% من أعضائها أدلوا بأصواتهم.

وخلال نوفمبر الماضي، توصّلت نقابة الممثلين والاستوديوهات في هوليوود إلى اتفاق ينهي إضراباً استمر 118 يوماً، واستأنف الممثلون العمل قبل المصادقة عليه.