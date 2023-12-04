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فرقة «كيس» الأميركية تعتمد صورا رقمية لأعضائها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 12:28 مساء
فرقة «كيس» الأميركية تعتمد صورا رقمية لأعضائها
عازف الغيتار في فرقة «كيس» الأميركية جين سيمونز خلال حفلة في لايبزيغ الألمانية. (أ ف ب)
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أعلنت فرقة «كيس» الأميركية الشهيرة لموسيقى الغلام ميتال الأحد أن أعضاءها باتوا من الآن فصاعداً يُمَثلون بصور رمزية رقمية، في خطوة سبق أن اعتُمدت مع فرقة «أبا».

وأشارت شركة «بوب هاوس إنترتينمنت» السويدية المتخصصة في الماركات وعالم الترفيه، في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، إلى أن «فرقة «كيس» تنهي وجودها المادي من خلال دخولها العالم الرقمي».

وأكدت الشركة أن «تحول أعضاء المجموعة إلى صور رمزية رقمية سيضمن استمراريتها، مع تخطيها الحدود في عروض الروك أند رول، على غرار ما فعلته طوال مسيرتها الفنية».

-تعاون بين «آبا» والأمم المتحدة لتوعية الفنانين بحقوقهم في العصر الرقمي
-شعار فرقة «رولينغ ستونز» مستوحى من لسان الإلهة الهندية كالي

واختتمت الفرقة جولتها الأخيرة «أند أوف ذي رود» السبت في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

بداية عصر جديد
وتولت شخصيات رمزية (أفاتار) لأعضاء الفرقة أداء إحدى الأغاني، ثم ظهرت صور الأفاتار الأربع على الشاشة مع شعار «كيس» وعبارة بداية عصر جديد.

ومن أبرز الأغنيات التي اشتهرت بها الفرقة الأميركية «آي واز ميد فور لافينغ يو»، وعُرفت كذلك بأجوائها على المسرح واعتماد أعضائها مكياجاً منمقاً. وخلال مسيرتها الفنية التي تمتد على 50 سنة، بيع أكثر من مئة مليون ألبوم للفرقة في مختلف أنحاء العالم، بحسب «بوب هاوس إنترتينمنت».

ومن بين أعضائها المؤسسين، لم يبق على قيد الحياة سوى المغني بول ستانلي (71 عامًا) وعازف الغيتار جين سيمونز (74 عاماً).

ومن خلال الصور الرمزية التي عُرضت السبت يبدو أعضاء الفرقة وكأنهم من الأبطال الخارقين، في رؤية من بين تصورات كثيرة ومتنوعة سيظهر من خلالها أعضاء الفرقة كفنانين رقميين عبر صورهم الرمزية، بحسب الشركة السويدية.

ابتكار صور رقمية
وتولت شركة «آي إل إم» التي أسسها جورج لوكاس ابتكار هذه الصور الرقمية.

ونقل البيان عن سيمونز قوله «سنكون شباباً ومبدعين إلى الأبد، وسنصل إلى أماكن ما حلمنا بها قط»، مضيفاً ان «هذه التكنولوجيا ستتيح لبول ستانلي القفز أعلى مما يُقدِم عليه في العادة».

وسبق لشركة «بوب هاوس إنترتينمنت» أن أنجزت عرضاً في لندن لفرقة «أبا»، ظهر أعضاؤها خلاله ممثلين بصور رمزية رقمية.

وبسبب النجاح الكبير الذي حققه العرض، تقررت إقامة حفلات أخرى جديدة للفرقة من هذا النوع، فيما يجرى النظر في احتمال شمولها دولاً أخرى.

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