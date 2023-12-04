  • Alwasat News
Atwasat

في غزة منذ 14 عاما

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي الإثنين 04 ديسمبر 2023, 11:59 صباحا
في غزة منذ 14 عاما
الشاعر راشد الزبير السنوسي وفي الخلفية قصيدته (يا أرض غزة).
alwasat radio

وجدت البارحة بالعدد رقم (15) من (مجلة الجليس) الصادر في شهر أغسطس 2009 قصيدة للشاعر الكبير الأستاذ راشد الزبير السنوسي، وهي التي أسماها (يا أرض غزة) ولو لم أخبركم أنها نشرت منذ أربعة عشر عاما لقبلتموها وكأنها نشرت يوم أمس! فالتاريخ يعيد نفسه، والحسرة والألم والغبن لم يتبدل، فماذا تجدي الكلمات، ماذا نحصد من ورائها سوى الحسرة والخجل ليس من أنفسنا فقط، ولكن من الإنسانية كافة.

أنا لا أريد أن أشارك في هذه (المناحة العالمية)، حول ما يدور الآن في غزة، ولكنني أريد فقط أن أؤكد أن وضعنا البائس هذا سوف يستمر ما لم نواجه أنفسنا ونعترف أننا لم نقم بأي شيء حقيقي يجعل العالم ينظر إلينا، على أساس أننا جزءا منه، وليس مجرد متفرجين عليه. يتعين أن نصلح من أنفسنا أولا ونواجهها، ونسألها: لماذا وصل بنا الحال إلى ما هو عليه؟ وماذا نفعل لنكون شركاء في هذا العالم؟ وليس مجرد متفرجين عليه، ومستهلكين بما ينتجه! إن وصلنا بقناعة إلى هذا الحال فقد يتحقق شيء غير النواح. وإلى أن نصل إلى الحقيقة، سنظل ننقل ونعيد القصائد كما هي! وأنا على يقين لو أنني لم أخبركم بتاريخ نشرها لاعتبرها الكثيرون وليدة حال هذه الأيام!

(يا أرض غزة)

عينان تحتضنان حزنا صــــامتا       ***    عجزت عن استنطاقه الكلمات
لا شيء غير الحزن في صفويهما      ***     يُضري أسى وبعزمه تقتات
الخــــــوف مبثوث بكل ثنيــــة         ***      وتحد من غدرته الصلوات
وعن الجِمار اللاَهبات بغزة            ***     قلّ الحديث وأغنت الوقفات
فالاجقاعات  التي قد ولولت            ***     حينا ودارت بينها  الكاسات
ينفض سامرها بفعل فاضــــــــح       ***     ويزورها من للضمير أماتوا
لله مبذُور بســــــــــــــاحة  بيته        ***     ومهجر ضاقت به الفلوات
وبقية من طفلة أغفت علـــــــى        ***      صدر ولم ترأف  بها الطلقات
قطفت براءتها شظية مجرم            ***     وأتت على أحلامها النزوات
وبدا الصغير  يجوس يطلب أمه       ***     تحت الركام فتكبر المأساة
كانت أناملها  تداعب خده              ***      وإذا استفاق تلاشت  اللمسات
فسعى بدهشة نائم متلفتا                ***      يستنطق الأحجار وهو مواتُ
وإذا بطلقة مدفع قد هدمت             ***     من فوقه ما أبقت الهجمات
طمرته حتى لم يعد يبدو سوى        ***      رأس علت لما انحنت هامات
يا أرض غزة والدمار يلفكم           ***      والموت دون المكرمات حياة
بكم استعر الراعشون ومنكمو        ***      هب الغفاة وطالت القامـــــــات
الناس في كل البقاع تدين ما         ***      ارتكب العدو ويحجم النكرات
يتملقون الصلح وهو مطية           ***       عرجاء كم حفت بها العثرات
ولقد يسل البغي من أفاقكم           ***       قمرا يطل لكي يعم سبات
لكنكم فوق الدروب مشاعل         ***       لم يغوها مستدبر وأنـــــــاة
ولأنكم رسل الغداة وقدوة           ***       بصمودها  تتعزز الوقفات
ولأنكم أبناء مجد باذخ              ***       قد صاغه ياسين أو عرفات
لن يهنأ المجبرون بفعلهم           ***       إن أطلقت صرخاتها  الثارات
وثقوا بعون الله فهو نصيركم       ***       إن الشهادة مغنم ونجاة

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة

كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة
الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادًا لكأس آسيا

الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادًا لكأس آسيا
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر

الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية

الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي

أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)

حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)
«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء

«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء
«WTV» تكشف خريطة ومواعيد «ملعب الوسط»

«WTV» تكشف خريطة ومواعيد «ملعب الوسط»
أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»
المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024

المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن

ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»

الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»
«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»

«لكزس» تطرح فئة جديدة من «RZ»
«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة

«كتائب القسام» تعلن مقتل وإصابة عشرات من جنود الاحتلال جنوب غزة
ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر

ميلان يعزّز مركزه الثالث في الدوري الإيطالي قبل قمة نابولي وإنتر
العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ومجلس الدولة يطالب بـ«تشريعات»

العالم يحتفل بـ«اليوم العالمي لذوي الإعاقة»: رسالة من وزير بحكومة الدبيبة.. ...
حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة

حماس: لا تبادل أسرى مع «إسرائيل» حتى انتهاء الحرب على غزة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
عائشة الأصفر تناقش الرواية الليبية من المحنة إلى الحلم
عائشة الأصفر تناقش الرواية الليبية من المحنة إلى الحلم
بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب
بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب
وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث سير
وفاة الفنان المصري أشرف عبدالغفور في حادث سير
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
فيلم عن جولة بيونسيه «رينيسانس» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم عن جولة بيونسيه «رينيسانس» يتصدر شباك التذاكر في أميركا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي...
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
المزيد
كوين لطيفة والممثل بيلي كريستال أبرز المكرمين في حفل مركز كينيدي بواشنطن
كوين لطيفة والممثل بيلي كريستال أبرز المكرمين في حفل مركز ......
فرقة «كيس» الأميركية تعتمد صورا رقمية لأعضائها
فرقة «كيس» الأميركية تعتمد صورا رقمية لأعضائها...
في غزة منذ 14 عاما
في غزة منذ 14 عاما...
فيلم عن جولة بيونسيه «رينيسانس» يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية
فيلم عن جولة بيونسيه «رينيسانس» يتصدر شباك التذاكر في أميركا......
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي ......
المزيد