معرض الكويت للكتاب يسدل ستاره بالاحتفاء باليويبل الفضي لسلسلة «إبداعات عالمية»

القاهرة - بوابة الوسط

أسدل معرض الكويت الدولي للكتاب الستار على فعاليات دورته الـ 46، أمس السبت، واعتبره ناشرون وكُتّاب ومثقفون «الأفضل والأكثر تنوعاً والأوسع تغطيةً لمختلف التجارب والمشارب، إذْ توخَّى عدالة التمثيل بقدر السعي إلى جودة الضيوف».

واختتمت فعاليات المعرض بندوتين ضمن برنامج ندوات «رواق الثقافة» الذي استضاف طوال فترة المعرض حوالي 65 مفكراً وأديباً وناقدا كويتياً وعربياً شاركوا في تقديم 35 فعالية ما بين ندوة ومحاضرة وأمسية شعرية، إضافة إلى الكثير من الندوات التي قدمتها رابطة الأدباء الكويتيين، وعدد من الوزارات والمؤسسات، بجانب الأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للطفل، حسب موقع المهرجان.

اليوبيل الفضي لسلسلة «إبداعات عالمية»

جاءئت الندوة الأولي بعنوان «بين القارات: التصوير في السفر»، وتتحدث فيها الرحّالة لولوة الخطاف، والندوة الثانية بعنوان «بين النص والقارئ.. المترجم وسيط اللغة» ويتحدث فيها محمد غنوم، والدكتورة أماني فوزي حبشي، وتديرها فاطمة عبدالسلام، وتحتفي الندوة بمرور 25 عاماً على صدور العدد الأول من سلسلة «إبداعات عالمية» التي يصدرها المجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب.

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وأقيمت نقاشات مفتوحة بين الناشرين حول حاضر ومستقبل حركة النشر، وفعاليات أخرى أضيفت لأجندة المعرض في مناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للمجلس الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب.

فلسطين حاضرة في فعاليات المعرض

وألقت أحداث غزة بظلالها على فعاليات المعرض، حيث كان لفلسطين حضورها في مختلف الفعاليات من ندوات وأمسيات شعرية، بجانب حضورها في أجنحة دور الناشر التي حرصت على تقديم الكثير من المؤلفات التي تناولت الأدب والثقافة والتراث الفلسطيني، والمؤلفات الفكرية والسياسية التي ناقشت وأرّخَتْ لأبرز المحطات التي مرّت بها القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية.