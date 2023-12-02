وفاة رائد السريالية الأميركي إليوت إرويت عن 95 عاماً

القاهرة - بوابة الوسط

توفي عن 95 عاماً المصوّر الأميركي إليوت إرويت الذي اشتهر بلقطاته المضحكة لبشر وكلاب وأخرى لشخصيات شهيرة، على ما أفادت وكالة «ماغنوم» التي يشكّل إرويت أحد أبرز وجوهها.

وقالت وكالة الصور الشهيرة التي تأسست العام 1947، في منشور عبر موقع «إكس» «لقد توفي بسلام في منزله، محاطاً بعائلته». وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إرويت توفي الأربعاء داخل منزله في مانهاتن بنيويورك، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقالت رئيسة «ماغنوم» كريستينا دي ميدل «ساعدتنا صوره على فهم من نحن كمجتمع وبشر، وألهمت أجيالاً من المصوّرين رغم التغييرات التي طالت الاتجاهات ومجال التصوير».

متميز في التقاط لحظات مميزة

وكان إرويت معروفاً بقدراته على التقاط لحظات مميزة في صوره، أكانت تاريخية كصورة تجسّد التوتر بين الزعيمين السوفياتي نيكيتا خروتشوف والأميركي ريتشارد نيكسون عام 1959، أم غريبة كصورة تظهر كلاباً وأشخاصاً وضعوا على المستوى نفسه.

وأضافت «ماغنوم» أن إرويت «كان يؤمن بشكل راسخ أنّ التصوير الفوتوغرافي يجب أن يخاطب الحواس والعواطف بدل الفكر».

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ولد إليوت إرويت في 26 يوليو في باريس العام 1928 لأبوين روسيين، ونشأ في ميلانو قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة سنة 1939 مع عائلته. وبعد عشر سنوات أمضاها في نيويورك، انتقل إلى لوس أنجليس وبدأ يصوّر، وعمل في مختبر متخصص بصور المشاهير.

والتقى إرويت المصور البارز روبرت كابا الذي سهل انضمامه إلى وكالة «ماغنوم».

وبالإضافة إلى مسيرته كمصور فوتوغرافي التي تمكّن خلالها من التقاط صور لمارلين مونرو وجاكي كينيدي والجنرال ديغول وتشي غيفارا، وتولّى إخراج عدد كبير من الأفلام الوثائقية ونشر أكثر من عشرين كتاباً.