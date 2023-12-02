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الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 09:19 مساء
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان راشد دياب استثمر لمحة من رشاقة المرأة السودانية، فقدمها بألوان زاهية
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يعد الفنان الدكتور راشد دياب أحد أهم الفنانين التشكيليين السودانيين. وقد يكون تميزه في استثماره لمحة من رشاقة المرأة السودانية، قدمها بألوان زاهية أجاد خلطها، حتى أنني أشعر بأنه لم يترك لونا واحدا يتذوقه إنسان إلاّ ومنحه لنصفه الآخر الجميل، جسد وقوام المرأة، في أشكال فنية عصرية، حيث لفه بأزياء المرأة السودانية التقليدية بألوانها الزاهية الكثيرة، فلاقت قبولا إنسانيا على مستوى العالم.

فبالألوان والرشاقة وطبيعة الإناث العربيات عامة، والسودانيات خاصة، في تحركهن عبر بيئتهم، زرافات ووحدان، شكل بحسه وتذوقه وخلطه الألوان أعمالا فنية شديدة الالتصاق بالبيئة السودانية، وكان موضوعه جسد المرأة السودانية الملفوف بلباسها المحتشم للغاية، والملون بألوان مستوحاة من ألوان الطبيعة الزاهية، سواء أكانت بمفردها أو كمجموعة، فجاءت ألوان لوحاته كباقات من ورود وأزهار. لم يمنح لونا محددا لبيئة تحركهن، بل كان اهتمامه بإيحاءات الحركة الأنثوية في اللوحة، فجاءت شخوص اللوحة كباقات أزهار تتموج من النسائم، بعدما خلق بأنامله بصمة فنية متميزة أرتقت بتراث السودان إلى العالمية.

عن مدى استفادته من الإرث الجمالي السوداني في أعماله، يقول دياب: «لطالما شكلت الحياة السودانية -بألوانها المختلفة وصورها الزاهية- مصدراً ثرياً لإلهامي، ومنهلاً لإرواء الشغف لديَّ، ودافعاً للإبداع»، مؤكداً أن «التشكيل - في نظره - نحت على صخور الذاكرة الوطنية، ليظل وجدان الناس حياً بقيم الخير والتواصل، وأداة تعيد صياغة الفعل الثقافي على اتساق مفاهيم التمازج بين المتعدد والمتنوع».

الدكتور الفنان راشد دياب عمل أستاذا للرسم والتشكيل في كلية الفنون الجميلة بجامعة «كمبلوتنسي» في مدريد العام 1983، وتحصل على درجة الماجستير في التلوين من الجامعة نفسها العام 1984، ونال منها أيضا ماجستير في الحفر العام 1986. أما درجة الدكتوراه فنالها عن فلسفة الفنون السودانية من جامعة مدريد المركزية في إسبانيا العام 1991، ثم عمل أستاذاً بالجامعة نفسها.

وشارك في عدد كبير من المعارض والفعاليات الثقافية في أنحاء العالم، وأعماله توجد في معظم دول العالم ومتاحفها، ناهيك عن المقتنيات الخاصة، وهو مؤسس غاليري «دارا»، ومركز راشد دياب للفنون بالخرطوم، ومؤلف كتاب «تاريخ الفن التشكيلي في السودان».
 

الفنان الدكتور راشد دياب، الذي يعد أحد أهم الفنانين التشكيليين السودانيين، في أحد معارضه في السودان. (الإنترنت)
الفنان الدكتور راشد دياب، الذي يعد أحد أهم الفنانين التشكيليين السودانيين، في أحد معارضه في السودان. (الإنترنت)
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة
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الفنان التشكيلي السوداني راشد دياب.. بصمة فنية متميزة

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