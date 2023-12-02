لوحة «ابنة ملك فرنسا» للفنان الإسباني فيلاسكي للبيع بـ35 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

ستُطرح لوحة للملكة الإسبانية إيزابيلا دي بوربون رسمها الفنان الإسباني دييغو فيلاسكيز في القرن السابع عشر، للبيع ضمن مزاد في نيويورك خلال فبراير المقبل بسعر تقديري يبلغ 35 مليون دولار، على ما أفادت دار «سوذبيز» للمزادات.

وأعلنت دار المزادات، في بيان الخميس، أن اللوحة التي يبلغ ارتفاعها مترين وتصوّر ابنة ملك فرنسا هنري الرابع، ستُعرض للعامّة في لندن في مطلع ديسمبر حتى السادس منه، قبل طرحها في مزاد بنيويورك في الأول من فبراير 2024، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال جورج واشتر، المسؤول في دار «سوذبيز» عن لوحات رسّامي عصر النهضة الأوروبيين، في بيان، إن «اللوحة الاستثنائية للملكة إيزابيلا مذهلة ليس فقط لجمالها ونوعيتها، ولكن أيضاً لحجمها وموضوعها، فهي تمثل شخصية ملكية».

- مبيعات الفنون خلال مزادات الخريف في نيويورك تتخطى ملياري دولار

- بيع رسم ذاتي لماكس بيكمان مقابل 20 مليون يورو

وتابع «لم تُطرح للبيع لوحة لفيلاسكيز بهذا الحجم والأهمية منذ نصف قرن».

من بين الأعلى للوحة رسمها فنانون بارزون

وأشارت «سوذبيز» إلى أن هذه اللوحة التي تحمل اسم «إيزابيلا دي بوربون، ملكة إسبانيا» قد تُباع بنحو «35 مليون دولار»، وهو سعر «من بين الأعلى للوحة رسمها فنانون بارزون».

وتمثّل اللوحة التي أُنجزت خلال عشرينات القرن السابع عشر وثلاثيناته، وهي فترة شهدت فيها «مسيرة دييغو فيلاسكيز تحوّلاً»، إيزابيلا دي بوربون قبل زواجها من الملك الإسباني فيليبي الرابع، وكانت حينها تبلغ 20 سنة.