محامي يانغ ثاغ يؤكد أن كلمات أغاني موكله تعكس واقعاً لكنها ليست اعترافا بجرائم

القاهرة - بوابة الوسط

أكد محامي المغني الأميركي يانغ ثاغ الذي يحاكَم بتهمة الجريمة المنظمة في أتلانتا، أمس الثلاثاء، أن كلمات أغاني الشخصية البارزة في موسيقى الراب تعكس واقعاً مؤلماً لكنها لا تشكل بالضرورة دليلاً ضده.

ويُحاكَم المغني البالغ 32 عاما والذي أوقف في مايو 2022، بتهمة قيادة أحد فروع عصابة «بلادز» المعروفة بتسمية «يانغ سلايم لايف» أو «واي اس ال»، استناداً إلى شبهات جرائم قتل وعمليات اتجار بالمخدرات وسرقة سيارات وغير ذلك، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويستند المدّعون العامون، كدليل في القضية، إلى كلمات أغان لثانغ قد تُثبت مشاركته في أنشطة إجرامية، وهي خطوة ينتقدها المدافعون عن حرية التعبير والعاملون في المجال الموسيقي.

أغانيه تمثل البيئة التي نشأ فيها

وقال وكيل الدفاع عن المغني براين ستيل، إن كلمات أغاني ثاغ التي تتطرق إلى جرائم قتل أو عمليات إطلاق نار أو تهريب مخدرات، تمثل «البيئة التي نشأ المغني فيها»، مضيفاً «إنهم الأشخاص الذين عرفهم ثاغ والقصص التي عاينها» في الحي الفقير الذي نشأ فيه بجورجيا (جنوب).

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وأشار المحامي خلال أولى الجلسات إلى أن مغني الراب كان يطمح لتحقيق نجاح وشهرة بهدف «وضع حدّ ليأس كانت تواجهه عائلته مدى أجيال»، لافتاً إلى أن تجربته الشخصية غذّت انعدام ثقة عميقاً بالقضاء والسلطات.

وأكد أن كلمات أغاني ثاغ تعكس واقعاً مؤلماً لكنها لا تشكل اعترافاً بارتكاب جرائم.