«نوستالجيا عبدالمنعم بن ناجي» في ضيافة بيت اسكندر للفنون

طرابلس - بوابة الوسط

استضاف بيت اسكندر للفنون والثقافة بالمدينة القديمة طرابلس، مساء أمس الأحد، معرضا لأعمال الفنان التشكيلي الراحل عبدالمنعم بن ناجي، تحت عنوان «نوستالجيا».

يأتي المعرض عرفانا ووفاء لمن أثروا المشهد التشكيلي الليبي، ومنهم التشكيلي بن ناجي الذي يعتبر فنه أحد الإطلالات المبكرة على الفن الحداثي من خلال غوصه في بدايات التجريب والتجريد.

وتوقف جمهور المعرض في «نوستالجيا» عند العديد من اللوحات التي تعكس فرادة الأسلوب وذاتية الروح، كما نلحظ فكرا متقدما سابقا للزمن ورؤية مستقبلية.

- نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون

- إعادة افتتاح بيت اسكندر للفنون بعد ترميمه

ولد عبدالمنعم بن ناجي في مدينة طرابلس عام 1935 بمنطقة باب البحر بالمدينة القديمة، وظهرت موهبته المبكرة في الرسم منذ الطفولة، مارس الفن التشكيلي في سنوات الشباب الأولى، حيث بدأت مشاركته في المعارض التشكيلية منذ أربعينات القرن الماضي وتوجت هذه المشاركات بإقامة معرضه الخاص عام 1953 وهو في عمر الثامنة عشر.

تحليق للذات خارج أسوار الجسد

تنوعت لوحات المعرض بين تشكيلات هندسية، مزجت بين مفارقات الألوان وتداخلات الخطوط، وتقديم فلسفة الذات عبر تكوينات الجسد، أو حالة من حالات الحوار مع الطبيعة حيث الهواء والشجر، وهي في مجملها تعبير عن مكان الشعور الإنساني وتحليق للذات خارج أسوار الجسد.

«نوستالجيا عبدالمنعم بن ناجي» في ضيافة بيت اسكندر للفنون. 23 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)

«نوستالجيا عبدالمنعم بن ناجي» في ضيافة بيت اسكندر للفنون. 23 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)

«نوستالجيا عبدالمنعم بن ناجي» في ضيافة بيت اسكندر للفنون. 23 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)

«نوستالجيا عبدالمنعم بن ناجي» في ضيافة بيت اسكندر للفنون. 23 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)

«نوستالجيا عبدالمنعم بن ناجي» في ضيافة بيت اسكندر للفنون. 23 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)

«نوستالجيا عبدالمنعم بن ناجي» في ضيافة بيت اسكندر للفنون. 23 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)

«نوستالجيا عبدالمنعم بن ناجي» في ضيافة بيت اسكندر للفنون. 23 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)

«نوستالجيا عبدالمنعم بن ناجي» في ضيافة بيت اسكندر للفنون. 23 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)