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فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان أيام فلسطين الثقافية» في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 04:00 مساء
فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان أيام فلسطين الثقافية» في لبنان
شعار الدورة السادسة من «مهرجان أيام فلسطين الثقافية» في لبنان. (الإنترنت)
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انطلقت، أمس الجمعة، فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان أيام فلسطين الثقافية» في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور بلبنان، تحت شعار «المقاومة الثقافية»، برعاية كل من «جمعية تيرو للفنون» و«مسرح إسطنبولي».

ويتخلل المهرجان عروض مسرحية وسينمائية وموسيقية ومعارض للفنون التشكيلية والأشغال اليدوية ، تهدف للحفاظ على التراث والهوية، بحسب الوكالة اللبنانية للإعلام.

وأكد الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي مؤسّس المسرح الوطني اللبناني على أنه «رغم كل الظروف الصعبة التي يعانيها أهلنا في فلسطين ولبنان، إلا أننا علينا أن نقاوم من خلال الفنون والثقافة من أجل أن نساهم بالتغيير ونشر الحقيقة الى العالم».

وأعاد قاسم إسطنبولي تقديم مسرحيته «قوم يابا» من تأليف الأديب الفلسطيني سلمان ناطور، وسينوغرافيا الإسبانية آنا سندريرو ألفاريز، وأداء إسطنبولي، وعرضت في جولة أوروبية مؤخراً في مدريد ولشبونة وفيينا.

 حكايا الوطن واللجوء والمقاومة
وتتناول المسرحية قصصاً حقيقية عاشها الشعب الفلسطيني من قبل عام 1948 إلى يومنا الحاضر، من خلال علاقة أب بابنه الذي يسرد له حكايا الوطن واللجوء والمقاومة، كما نظم المسرح الوطني اللبناني أسبوع السينما الفلسطينية في صور وطرابلس .

تهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها شباب متطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال إعادة تأهيل سينما الحمرا وسينما ستارز في النبطية وسينما ريفولي في مدينة صور، والتي تحوّلت إلى المسرح الوطني اللبناني كأول مسرح وسينما مجانية في لبنان، وسينما أمبير في طرابلس التي تحولت إلى المسرح الوطني اللبناني في طرابلس.

وتقيم عدة ورش للأطفال والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرض أفلاما لذوي الاحتياجات الخاصة.

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وتقوم الجمعية أيضا، بالشراكة مع مؤسسة دروسوس السويسرية، على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية.

 ومن المهرجانات التي أسستها الجمعية: مهرجان لبنان المسرحي الدولي، ومهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة، ومهرجان طرابلس المسرحي الدولي، ومهرجان صور الموسيقي الدولي، ومهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي، ومهرجان صور الدولي للفنون التشكيلية، ومهرجان أيام صور الثقافية، ومهرجان لبنان المسرحي لمونودراما المرأة، ومهرجان لبنان المسرحي للرقص المعاصر، ومهرجان تيرو الفني الدولي، ومهرجان صور المسرحي الدولي، ومهرجان طرابلس المسرحي الدولي، ومهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة في طرابلس.

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