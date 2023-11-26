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انطلاق النسخة الثانية من منتدى الإعلام في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 01:59 مساء
انطلاق النسخة الثانية من منتدى الإعلام في القاهرة
صورة تعبيرية لشخص يقرأ جريدة، منشورة عبر الموقع االرسمي لمنتدى مصر للإعلام. (الإنترنت)
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انطلقت فعاليات منتدى مصر للإعلام، صباح اليوم الأحد، في القاهرة، في نسخته الثانية والتي جاءت تحت عنوان «الجمهور الجديد.. جائحة التغيير»، بمشاركة أكثر من 1200 من الصحفيين والإعلاميين المصريين والعرب والدوليين، وتستمر على مدار يومين.

وتضم قائمة الحضور الإعلامي إبراهيم عيسى، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، وعلاء الغطريفي المدير التنفيذي لمجموعة أونا للصحافة والإعلام، ومحمد سعد عبدالحفيظ مدير تحرير جريدة الشروق، وعمرو بدر عضو نقابة الصحفيين السابق، وألبرت شفيق رئيس قطاع التلفزيون بالمتحدة للخدمات الإعلامية، وجعفر عبدالكريم مقدم برنامج «جعفر توك» على دويتشه فيله، وخالد داوود الصحفي بجريدة الأهرام.

جديد صناعة الإعلام
 تضم أجندة المنتدى عديد الموضوعات التي ترتبط جميعها بالعنوان الرئيسي للمنتدى، وتنقسم إلى مسارات متفرعة عنه، كما يناقش المنتدى كل ما هو جديد في مجال صناعة الإعلام، والموضوعات التي شكّلتها التحديات الإعلامية خلال السنوات الأخيرة وتحولت إلى ظواهر تستحق الدراسة والحوار، لا سيما أنها لم تخضع للمناقشة حتى الآن.

ويقدم المنتدى مجموعة فعاليات تدريبية وورش عمل، ومنصة رقمية تقدم للصحفيين المصريين والعرب معرفة متقدمة ودراسات إعلامية معمّقة حول التقنيات المتطورة في عالم الصحافة والإعلام والاتصال، وتشكيل روابط مهنية بين مُقدّمي الصحافة الجيدة؛ ليخلق المنتدى روحًا جديدة ونماذج تستحق تسليط الضوء والمُحاكاة والتقدير في الإعلام المصري.

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ومنتدى مصر للإعلام، المملوك لشركة (N30) الرائدة في الإعلام والاتصال الاستراتيجي، هو منتدى سنوي يُعقَد بالقاهرة، ومنصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي، ويهدف إلى التواصل مع جميع الخبرات المهنية والتجارب الجادة لتقديم خريطة جديدة لإعلام المستقبل، عبر دعم المعرفة المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر لخلق جيل جديد من الإعلاميين ذوي الكفاءة المُدعّمين بقيم ومبادئ المهنة.

وفاء لأسماء الراحلين
حملت قاعات المنتدى أسماء الصحفيين الذين رحلوا هذا العام، على رأسهم الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت برصاص الإحتلال الإسرائيلي في شهر مايو الماضي، وأيضا الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي رحل عن دنيانا في شهر يناير الماضي، ومنير عامر، أحد رواد الصحافة ومؤسسي مجلة روز اليوسف، ووالد الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر.

وقالت رئيسة منتدى مصر للإعلام نهى النحاس، في كلمة افتتاح أعمال المنتدى: «شعور عظيم بالفخر لكوني وفريق عملي استطعنا استضافة هذا التجمع المهني القوي والمتميز، وأوجدنا الفرصة المناسبة للاستماع للعديد من الأفكار والمواقف والتوجهات في أجواء تتسم بالمهنية والانفتاح».

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