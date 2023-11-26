دار كريسته تستضيف معرضا يحاكي مرسم قانة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط

استقبلت دار كريسته، الخميس، معرضا فنيا يهدف إلى إحياء ومحاكاة مرسم الفنان التشكيلي الراحل علي قانة، عبر مجموعة من اللوحات أنجزها طلابه بقسم هندسة العمارة والتخطيط بجامعة طرابلس من العام 1985 إلى العام 2000، بهدف تسليط الضوء على أبرز التمارين والتكوينات التي ساهمت في صقل خيال الطالب.

وأشارت المهندسة إيناس القلالي إحدى مشرفات المعرض في حديثها إلى «بوابة الوسط» أن الأعمال هي رصيد مادة الرسم الحر لسنة أولى عمارة بكلية الهندسة، واحتفظ الفنان علي قانة بهذه اللوحات بمنزله، وتقرر مؤخرا أن يجري عرضها بدلا من إتلافها، وتمكين أي طالب لديه لوحة بالمعرض من استلامها اذا مارغب في ذلك.

وأضافت القلالي أن اللوحات المعروضة هي للطلبة المتحصلين على درجات عالية وعددها 50 لوحة اختيرت من ضمن 200 لوحة، بعد عرضها على لجنة فنية للتقييم ترأسها الفنان أحمد البارودي.

المزج أيضا بين ماهو فني وعلمي

وواصلت القلالي: أن اللوحات تقييم لمستوى الطلبة خلال دراستهم فيما يخص النسبة والتناسب، وعلاقة الشكل بالفراغ المحيط، كما يلاحظ مثلا في رسومات أبواب المدينة القديمة، حيث كنا نجلس أمامها لنقل المواصفات والأبعاد كنوع من التوثيق، والمزج أيضا بين ماهو فني وعلمي، إضافة إلى مقارنة هذه الأبواب بنظيراتها في مدن البحر المتوسط، فالرسم هنا يعني «تمرين ، وامتحان، وتوثيق».

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وتتوقف القلالي عند لوحة أخرى للمعرض وهي نموذج تخطيطي لرأس الملك نفرتيتي من خلال مجسم وضع أمام الطلبة وكل يرسم من الزاوية التي تناسبه ووفق رؤيته، والهدف معرفة مدى إدراك الطلبة للنسبة والتناسب بين عنق وذقن التمثال كذلك نسبة العين للفم وباقي تفاصيل الوجه، وهكذا.

تنتقل المهندسة إيناس للحديث عن لوحة «قدر الطهي» مشيرة إلى موضوع آخر وهو الضوء والظل، وكيف يتعامل الطالب مع اللوحة وفق هذا المنظور، وماهي التدرجات المطلوبة بين الضوء والظل للحصول على شكل مناسب للقدر، وذات المعادلة جرى تطبيقها على آلة رسمها أحد الطلبة، ورصد على سطحها وحوافها تدرجات الضوء والظل.

جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)

جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)

جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)

جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)

جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)

جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)

جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)

جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)

جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)