  • Alwasat News
Atwasat

دار كريسته تستضيف معرضا يحاكي مرسم قانة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 09:48 صباحا
دار كريسته تستضيف معرضا يحاكي مرسم قانة (صور)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
alwasat radio

استقبلت دار كريسته، الخميس، معرضا فنيا يهدف إلى إحياء ومحاكاة مرسم الفنان التشكيلي الراحل علي قانة، عبر مجموعة من اللوحات أنجزها طلابه بقسم هندسة العمارة والتخطيط بجامعة طرابلس من العام 1985 إلى العام 2000، بهدف تسليط الضوء على أبرز التمارين والتكوينات التي ساهمت في صقل خيال الطالب.

وأشارت المهندسة إيناس القلالي إحدى مشرفات المعرض في حديثها إلى «بوابة الوسط» أن الأعمال هي رصيد مادة الرسم الحر لسنة أولى عمارة بكلية الهندسة، واحتفظ الفنان علي قانة بهذه اللوحات بمنزله، وتقرر مؤخرا أن يجري عرضها بدلا من إتلافها، وتمكين أي طالب لديه لوحة بالمعرض من استلامها اذا مارغب في ذلك. 

وأضافت القلالي أن اللوحات المعروضة هي للطلبة المتحصلين على درجات عالية وعددها 50 لوحة اختيرت من ضمن 200 لوحة، بعد عرضها على لجنة فنية للتقييم ترأسها الفنان أحمد البارودي. 

المزج أيضا بين ماهو فني وعلمي
وواصلت القلالي: أن اللوحات تقييم لمستوى الطلبة خلال دراستهم فيما يخص النسبة والتناسب، وعلاقة الشكل بالفراغ المحيط، كما يلاحظ مثلا في رسومات أبواب المدينة القديمة، حيث كنا نجلس أمامها لنقل المواصفات والأبعاد كنوع من التوثيق، والمزج أيضا بين ماهو فني وعلمي، إضافة إلى مقارنة هذه الأبواب بنظيراتها في مدن البحر المتوسط، فالرسم هنا يعني «تمرين ، وامتحان، وتوثيق». 

نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

وتتوقف القلالي عند لوحة أخرى للمعرض وهي نموذج تخطيطي لرأس الملك نفرتيتي من خلال مجسم وضع أمام الطلبة وكل يرسم من الزاوية التي تناسبه ووفق رؤيته، والهدف معرفة مدى إدراك الطلبة للنسبة والتناسب بين عنق وذقن التمثال كذلك نسبة العين للفم وباقي تفاصيل الوجه، وهكذا. 

تنتقل المهندسة إيناس للحديث عن لوحة «قدر الطهي» مشيرة إلى موضوع آخر وهو الضوء والظل، وكيف يتعامل الطالب مع اللوحة وفق هذا المنظور، وماهي التدرجات المطلوبة بين الضوء والظل للحصول على شكل مناسب للقدر، وذات المعادلة جرى تطبيقها على آلة رسمها أحد الطلبة، ورصد على سطحها وحوافها تدرجات الضوء والظل.

جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
جانب من معرض دار كريسته الذي يحاكي مرسم الراحل علي قانة. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون

نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة
«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»

«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة

آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة
أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان

أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان
صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)

صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)
تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا

تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا
راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»

راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»
برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني

برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني
هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني

هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني
عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها التعاقدية

عون يطالب شركات نفط عالمية بالتخلي عن امتيازاتها طالما لم تنفذ التزاماتها ...
شاهد «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع الكاميرون

شاهد «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع ...
«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي
شاهد «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع «الأسود»

شاهد «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع ...
ذوبان الجليد في القطب الشمالي يكشف احتياطيات نفطية بـ7 تريليونات دولار

ذوبان الجليد في القطب الشمالي يكشف احتياطيات نفطية بـ7 تريليونات دولار
مدرب الزمالك يبرز غياباته في «الكونفدرالية».. ويؤكد: أبوسليم يقدم كرة حديثة

مدرب الزمالك يبرز غياباته في «الكونفدرالية».. ويؤكد: أبوسليم يقدم كرة حديثة
العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها

العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مواقع سياحية فرنسية تستعين بالإضاءة لجذب الزوّار
مواقع سياحية فرنسية تستعين بالإضاءة لجذب الزوّار
ردود فعل متباينة من الجمهور الفرنسي على فيلم «نابليون»
ردود فعل متباينة من الجمهور الفرنسي على فيلم «نابليون»
«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»
«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة ...
التونسية هند صبري تستقيل من برنامج الأغذية العالمي: «جوّعوا غزة»
التونسية هند صبري تستقيل من برنامج الأغذية العالمي: «جوّعوا غزة»
نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»...
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي......
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية...
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
المزيد
وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش
وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» ......
رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»
رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»...
دار كريسته تستضيف معرضا يحاكي مرسم قانة (صور)
دار كريسته تستضيف معرضا يحاكي مرسم قانة (صور)...
نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون...
التونسية هند صبري تستقيل من برنامج الأغذية العالمي: «جوّعوا غزة»
التونسية هند صبري تستقيل من برنامج الأغذية العالمي: «جوّعوا ......
المزيد