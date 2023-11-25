  • Alwasat News
Atwasat

فلسطين الحاضر الأبرز في معرض «بيروت للكتاب» مع غياب للناشرين العرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 نوفمبر 2023, 05:59 مساء
فلسطين الحاضر الأبرز في معرض «بيروت للكتاب» مع غياب للناشرين العرب
عدد من زوار معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في افتتاح دورته الخامسة والستين في 23 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

يحضر الشأن الفلسطيني بقوة، من خلال مبادرات تضامنية أو من خلال الإصدارات، في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الذي افتُتِح الخميس، متحدياً «الظرف العصيب» الذي يشهده لبنان أمنياً واقتصادياً.

ويتولى النادي الثقافي العربي هذه السنة وحده، من دون «نقابة اتحاد الناشرين»، تنظيم المعرض الذي يستمر إلى 3 ديسمبر المقبل عند واجهة بيروت البحرية، ويضم الحدث نحو 120 عارضاً، من دور نشر ومكتبات، إلا أن أجنحته تفتقد بعض الأسماء المحلية المهمة في مجال النشر، في حين أن غياب دور النشر العربية شبه كليّ، وفقا لوكالة «فرانس برس».

عميد معارض الكتب في العالم العربي
ولاحظت رئيسة النادي الثقافي العربي سلوى السنيورة بعاصيري في تصريح للوكالة أن «الظروف القاسية في لبنان والمنطقة هي التي تحول دون مشاركة دور نشر عربية»، مؤكدة أن غيابها «ليس من باب عدم التقدير» لـ«عميد معارض الكتب في العالم العربي» الذي ينظمه النادي منذ عام 1956.

ويخيم منذ صباح الجمعة هدوء في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان منذ بدء سريان هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، التي تأتي بعد 49 يوماً من اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر في قطاع غزة المحاصر.

ورأت بعاصيري أن «إقامة المعرض في هذا الظرف العصيب تؤكد دور الريادة الفكرية للبنان والاشعاع الثقافي للعاصمة»، مشيرة إلى أن «تنظيمه اليوم ليس مغامرة في غير أوانها ولا تغريدة خارج هموم الناس و«أولوياتهم، بل هو نوع من أنواع النضال»، وأغنى المنظمون البرنامج بإقامة سلسلة ندوات ومعارض فنية. 

وقالت بعاصيري إن «ما يميّز هذه الدورة عدد الإصدارات الحديثة التي تضعها دور النشر في متناول القراء»، ولا يُكتفى بتواقيع مؤلفيها، «بل تُعالَج أيضاً بندوات عنها».

وتقام أيضاً ندوات أخرى على هامش المعرض تتمحور على مواضيع الساعة كـ«استقلالية القضاء» و«النهوص الاقتصادي للبنان».

فلسطين في قلبي
وفي ظل استمرار حرب غزة والوضع العسكري المتفجر في جنوب لبنان، خصص المعرض عند مدخله جناحاً زينت جدرانه بصورة المسجد الأقصى وبالأعلام الفلسطينية.

ويدوّن الزوّار على لوح أبيض كلمات داعمة للفلسطينيين، ومنهم رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي كتب خلال افتتاحه المعرض «قالت تريد كلمة من القلب لفلسطين وكأنها لا تعلم أن فلسطين في قلبي».

وعلى الورق أيضاً، أبرزت دور النشر المشاركة إصداراتها المتعلقة بالمسألة الفلسطينية، وتناول عدد منها الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي قُتلت في 11 مايو 2022 جراء إصابتها بالرصاص خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية. وأقرّ الجيش الإسرائيلي بوجود «احتمال كبير» بأن يكون أحد جنوده مطلق النار.

«التطهير العرقي في فلسطين» للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابه
ومن الكتب الصادرة عنها «استشهاد شيرين أبو عاقلة» عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فيما قال مسؤول قسم التوزيع في المؤسسة زياد معروف أن الأكثر مبيعاً بين إصداراتها في هذه المرحلة «التطهير العرقي في فلسطين» للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابه. وتبرز مؤلفات حديثة منها «غزاوي سردية الشقاء والامل» لجمال زقوت.

كذلك صدر عن دار «النهار» كتاب لهيثم زعيتر بعنوان «الشاهدة والشهيدة» عن شيرين أبو عاقلة. 

وقالت المسؤولة في الدار كارلا زيادة إن «أكثر من 20 كتاباً تصدر سنوياً عن الدار»، ومن أبرزها في المعرض «لحظة القومية العربية» للوزير اللبناني السابق شارل رزق.

وفي كتاب بعنوان «العرب في قطار النظام العالمي- خرائط مهددة أم عولمة متجددة» الصادر عن دار رياض الريس، تناول الكاتب والصحفي اللبناني منير الربيع «التقسيم والتجزئة» في المنطقة العربية والخروج من اتفاق سايكس بيكو الفرنسي البريطاني الذي رسم حدودها خلال الحرب العالمية الأولى «إلى اتفاقيات جديدة».

وكانت دار رياض الريس تصدر 40 كتاباً سنويا، بحسب المسؤولة عنها فاطمة الريس التي أشارت إلى أن العدد «تراجع تقريبا إلى النصف». وأضافت «التراجع يشمل كل المجالات لكن المهم أن نستمر». 

وأعادت الدار طبع كتاب «محمود درويش الغريب يقع على نفسه» لعبده وازن، وهو قراءة في أعمال الشاعر الفلسطيني الأخيرة ومقابلة طويلة معه.

أما دار نلسن فتركز إصدرارتها على الذاكرة الثقافية، ومنها «منح خوري يتذكر لبنان وفلسطين والمهجر»، و«تعا ولا تجي- مائة عام على ولادة عاصي الرحباني» لعبيدو باشا، وكتاب لإيمان عبدالله عن «مطعم فيصل» الذي طبع ذاكرة البيروتيين.

رغم تراجع الإقبال.. معرض «بيروت للكتاب» من «معالم لبنان» الثقافية
افتتاح معرض بيروت الدولي للكتاب
«طبرق للكتاب» يستضيف أمسية قصصية في يومه السادس (صور)

ويحتفي المعرض ببيروت عاصمة الإعلام العربي ويحفل بالمئويات ومنها ذكرى مرور قرن على صدور كتاب «النبي» للكاتب والمفكر اللبناني جبران خليل جبران، وعلى ولادة الراحلين الموسيقار اللبناني عاصي الرحباني والشاعر السوري نزار قباني. وقدم الممثل المسرحي اللبناني رفعت طربيه قراءات في شعر قباني. وقال إنه ذُهل لدى تعمقه في شعره «باحساسه وصدق مشاعره، وهو عشق بيروت لأن فيها حرية».

ويكرم المعرض شخصيات كان لها دور وبصمات في مسيرة الفكر اللبناني والعربي، ويقام خلاله معرض لأغلفة كتب لأنيس منصور ونجيب محفوظ وخيري شلبي رسمها الفنان المصري التشكيلي حلمي التوني وجمعها اللبناني عبودي ابو جودة. 

وإذ ذكّرت بعاصيري بأن عدد الزوار العام الفائت كان كبيراً جداً وكذلك حجم المبيعات، أملت في أن يكون الوضع مماثلاً هذه السنة «وخصوصاً أن ثمة إصدارات حديثة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع الكاميرون

شاهد «في التسعين».. الخمسي يبرز حالة «العطش» في المنتخب الليبي بعد التعادل مع ...
«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي

«حماس»: رصدنا العديد من الخروق لاتفاق الهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي
شاهد «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع «الأسود»

شاهد «في التسعين».. ناقد رياضي يثير تساؤلات مهمة حول «الفرسان» بعد التعادل مع ...
ذوبان الجليد في القطب الشمالي يكشف احتياطيات نفطية بـ7 تريليونات دولار

ذوبان الجليد في القطب الشمالي يكشف احتياطيات نفطية بـ7 تريليونات دولار
مدرب الزمالك يبرز غياباته في «الكونفدرالية».. ويؤكد: أبوسليم يقدم كرة حديثة

مدرب الزمالك يبرز غياباته في «الكونفدرالية».. ويؤكد: أبوسليم يقدم كرة حديثة
العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها

العثور على أفعى مامبا «سامة جداً» في منزل مالكها في هولندا بعد الاشتباه بهروبها
بعد 30 عاما.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك!

بعد 30 عاما.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك!
تفشٍ غامض للالتهاب الرئوي في الصين ..و«الصحة العالمية» تبدي قلقها

تفشٍ غامض للالتهاب الرئوي في الصين ..و«الصحة العالمية» تبدي قلقها
مسؤول أميركي: استهداف سفينة مملوكة لرجل أعمال «إسرائيلي» بمسيرة في المحيط الهندي

مسؤول أميركي: استهداف سفينة مملوكة لرجل أعمال «إسرائيلي» بمسيرة في المحيط الهندي
بيل غيتس: الذكاء الصناعي سيتيح أسبوع عمل لثلاثة أيام فقط

بيل غيتس: الذكاء الصناعي سيتيح أسبوع عمل لثلاثة أيام فقط
اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية

اتحاد القدم: نقل مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي إلى طرابلس لدواع أمنية
برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة

برشلونة توقف العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي وتدين الإبادة الجماعية لسكان غزة
بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية وإسرائيل

بايدن: هجوم 7 أكتوبر سببه معرفة حماس بالمساعي الأميركية للتطبيع بين السعودية ...
ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي

ميلان يصطدم بفيورنتينا.. ومواجهة صعبة لنابولي مع أتلانتا في الدوري الإيطالي
لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

لحظة خروج نساء وأطفال فلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)
وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة

وصول أبطال وبطلات المغرب للمشاركة في سباق نصف ماراثون العاصمة
تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»

تعادل التعاون والتحدي في «دورينا»
شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي

شاهد.. «في التسعين».. عادل الخمسي يكشف حقيقة توليه منصب مدير الكرة بالسويحلي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي
إنعاش «ذاكرة القصة الليبية» على المسرح الشعبي ببنغازي
الفنان التشكيلي العراقي علي آل تاجر
الفنان التشكيلي العراقي علي آل تاجر
شاكيرا تدفع 6.6 مليون يورو للقضاء الإسباني في إطار قضية أخرى
شاكيرا تدفع 6.6 مليون يورو للقضاء الإسباني في إطار قضية أخرى
جيسيكا تشاستين تدعو إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة» في افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
جيسيكا تشاستين تدعو إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة» في افتتاح ...
مغني الراب شون كومز يواجه اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي
مغني الراب شون كومز يواجه اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»...
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي معها.. نفديك يا مسرى الرسول»
«شعراء ليبيون» يتضامنون مع فسطين تحت شعار «لا قصيدة إلا التي......
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية
باسم يوسف يضع معاناة الشعب الفلسطيني في دائرة الضوء العالمية...
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
المزيد
مخرجة غانيّة ترغب في إخراج السينما الأفريقية من سباتها
مخرجة غانيّة ترغب في إخراج السينما الأفريقية من سباتها...
فلسطين الحاضر الأبرز في معرض «بيروت للكتاب» مع غياب للناشرين العرب
فلسطين الحاضر الأبرز في معرض «بيروت للكتاب» مع غياب للناشرين......
«طبرق للكتاب» يستضيف أمسية قصصية في يومه السادس (صور)
«طبرق للكتاب» يستضيف أمسية قصصية في يومه السادس (صور)...
مغني الراب شون كومز يواجه اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي
مغني الراب شون كومز يواجه اتهامات جديدة بالاعتداء الجنسي...
جيسيكا تشاستين تدعو إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة» في افتتاح المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
جيسيكا تشاستين تدعو إلى «فنّ يقول الحقيقة للسلطة» في افتتاح ......
المزيد