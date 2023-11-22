ترجمة فيلم «المنبر» للغات الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «المنبر» الذي يوثق تاريح الأزهر الشريف، عن ترجمة الفيلم لعدة لغات أجنبية، وهي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية.

جاء ذلك في تصريح للشركة المنتجة، بهدف توصيل فكرة الفيلم إلى الجمهور في العالم أجمع، حتى تنجح رسالة العمل في إبراز دور الأزهر الشريف في العالم كله.

ويشار إلى أن الفيلم غير ربحي ولن يعرض في دور السينما، ولكن سيكون متوفر على منصات بث الفيديو على الإنترنت والقنوات التليفزيونية.

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قال مؤلف الفيلم فداء الشندويلى إن «فكرة فيلم المنبر طرحها علماء من الأزهر الشريف، وكانت تلك بداية التفكير فى تقديم أول فيلم سينمائى روائى عن الأزهر الشريف».