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شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 01:02 مساء
شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني
غلاف فيلم «واجب». (أرشيفية: الإنترنت)
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تواجه شبكة البث التلفزيوني «إيه آر دي» اتهامات موسعة بالانحياز في أعقاب قرارها وقف بث فيلم للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، والذي يحمل عنوان «واجب»، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة.

وقال المنتج المساعد للفيلم تيتوس كرينبرغ، وهو ألماني الجنسية، لموقع «ديدلاين»، إنه كان من المقرر عرض فيلم «واجب»، أمس الأحد 19 نوفمبر، مع تحديد موعد البث منذ أشهر مضت والإعلان عنه بالفعل في قوائم القناة.

وأضاف: «جرى رفع الفيلم من قوائم البث. وداخليا، جرى إخبارنا أنه تقرر أن الوقت ليس مناسبا لعرض فيلم فلسطيني».

ولفت إلى أن هناك قلق أبدته القناة الألمانية بشأن كون بطل الفيلم محمد بكري، هو مخرج الفيلم الوثائقي «جنين»، وهو الفيلم الذي يسرد وقائع اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدة جنين في الصفة الغربية بالعام 2022.

ورفضت شبكة «إيه آر دي»، وهي شبكة مشتركة تشمل عشر قنوات محلية ألمانية، وكذلك شبكة «إن دي آر»، وكلاهما رفض التعليق.

وفيلم «واجب» من فئة الدراما مع جانب كوميدي خفيف، يقص الحياة الواقعية للفلسطينيين الذين يعيشون داخل الحدود الإسرائيلية. وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الناصرة، من بطولة محمد بكري، أحد أشهر الفنانين في فلسطين، الذي يقوم بدور الأب الذي يجتمع مع ابنه، الذي يقوم ببطولته نجله صالح بكري، عندما يعود من منزل عائلته بالتبني في إيطاليا لحضور حفل زفاف أخته.

ويبدأ الأب ونجله في طقوس حفل الزفاف، وتوزيع الدعوات يدويا على الأقارب والمعارف والأصدقاء، في رحلة يستعيدا فيها ذكريات مختلفة. ويأتي قرار سحب الفيلم من قوائم البث في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للأسبوع السادس على التوالي، وهو عدوان أسقط أكثر من 12 ألف شهيد، و32 ألف مصاب، جزء كبير منهم من الأطفال.

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