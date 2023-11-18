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الممثل الإباحي رون جيريمي سيخرج من السجن لأسباب صحية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 12:21 مساء
الممثل الإباحي رون جيريمي سيخرج من السجن لأسباب صحية
ممثل الأفلام الإباحية رون جيريمي في محكمة لوس أنجليس، 26 يونيو 2020 (أ ف ب)
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ذكرت جريدة «لوس أنجليس تايمز» أن الممثل الإباحي رون جيريمي، المتّهم في كاليفورنيا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على 21 ضحية، بعضهن قاصرات، سيطلق من السجن، وسيجرى نقله إلى مسكن خاص بسبب إصابته بالخرف.

وذكر مكتب المدعي العام في لوس أنجليس، في رسالة بالبريد الإلكتروني حصلت عليها الجريدة، أن صحة الرجل السبعيني، الذي ظهر في أكثر من 1700 فيلم إباحي خلال مسيرته المهنية، تدهورت إلى درجة أنه أصبح طريح الفراش، حسب وكالة «فرانس برس».

ووافق قاض على نقله إلى مسكن خاص، حيث سيحصل على رعاية طبية على مدى الساعة، بعدما تبين أن أي منشأة طبية لن تقبل معالجته.

وعارضت النيابة خروجه من السجن لأسباب صحية، بما يعنى تقريبا القضاء على كل فرص محاكمة الممثل بتهم الاغتصاب الموجهة إليه.

الخرف مرض تنكسي، عادة ما يزداد سوءاً بمرور الوقت.

غير مؤهل عقلياً للمثول أمام المحكمة
وأعلن القضاء الأميركي، في يناير، أن رون جيريمي غير مؤهل عقلياً للمثول أمام المحكمة، بعد تقويم نفسي أجري له.

واتُّهم جيريمي، في يونيو 2020، باغتصاب ثلاث نساء، والاعتداء الجنسي على امرأة رابعة. وأثار توقيفه ومثوله أمام محكمة في لوس أنجليس موجة شكاوى بحق الرجل المودع في السجن منذاك.

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وتعود أقدم الوقائع إلى العام 1996. ويُتهم جيريمي في المجمل بارتكاب عنف جنسي في حق 21 امرأة بين سن 15 و51 عاما.

وقد نفى الممثل باستمرار الاتهامات الموجهة إليه. وأعلن على «إكس» (تويتر سابقا) أنه بريء، ودفع أمام القاضي ببراءته.

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