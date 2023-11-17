فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو بعد انتظار 38 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التربية العراقية، الأربعاء، فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة من 2023 – 2027، رسميا.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال فعاليات المؤتمر الدولي لليونسكو بدورته الثانية والأربعين في باريس، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد مرور 38 عامًا من الانتظار.

وتقدم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عبر منصة (إكس) بالتهاني بمناسبة فوز العراق بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو، التي تمثل أعلى سلطة علمية وثقافية في العالم.

وأكد السوداني أن عودة العراق إلى الواجهات الدولية المهمة تمثل استحقاقا طبيعيا، وهي تقع أيضا ضمن سياسة الحكومة وبرنامجها في استعادة مكانة العراق في كل المحافل الدولية.



وناطلق المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والأربعين المنعقدة حالياً في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بباريس، في السابع من شهر نوفمبر الجاري ويستمر إلى 22 منه، بمشاركة 194 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.

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يذكر أن سلطنة عُمان فازت بعضوية المجلس التنفيذي، كما فازت دولة قطر، وجرت إعادة انتخاب السعودية لعضوية المجلس التنفيذي.

ماهية عضوية المجلس التنفيذي

يجري انتخاب الدول الأعضاء للمجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات، ضمن أعمال المؤتمر العام للمنظمة، ويعمل المجلس التنفيذي من خلال خمس لجان وهيئات فرعية، وهي لجنة البرنامج والعلاقات الخارجية واللجنة المالية والإدارية واللجنة الخاصة ولجنة الاتفاقات والتوصيات ولجنة المنظمات الدولية غير الحكومية.

ويتكون المجلس التنفيذي من 56 عضوا، ويعتبر الركيزة الأساسية لمنظمة اليونسكو لصنع القرار، ومتابعة آلية تنفيذ مشاريع القرارات الأممية في كل من قطاع الثقافة والتعليم والعلوم الاجتماعية والإنسانية والاتصال والمعلومات.