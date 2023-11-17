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الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي الجمعة 17 نوفمبر 2023, 09:12 صباحا
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
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 لم تدخل الفنانة الجزائرية باية محيي الدين المدرسة قط، بل وبدأت الرسم قبل أن تشاهد أي معرض فني، فصنعت بذلك تجربتها بفطرة وبراءة وتلقائية طفولية. هي في الواقع ما تؤكده أعمالها، هذه التلقائية الطفولية أسست مدرسة جديدة في الفن التشكيلي الجزائري والعربي، فكانت مدرسة الفن البدائي.

سيدة الرسم الجزائري
اسمها الحقيقي (فاطمة حداد)، ولكنها اشتهرت باسم «(باية) محيي الدين»، ولدت يوم 12. 12. 1931 في برج الكيفان بضواحي العاصمة الجزائر. وكانت طفلة عفوية بسيطة، مرهفة الحس، خجولة، حد الانطواء؛ وظل اسمها فاطمة، غير أنه مع انتشار فنها وشهرتها لقبت بـ(باية)، نسبة إلى «باي»، التي منها تحور اللقب (بي)؛ و(الباي) رتبة تركية كانت تمنح لحكام الولايات أثناء الحكم العثماني لشمال أفريقيا. وإن من انتبه إلى موهبتها، هو من أنَث لقب (الباي)، ثم لقبها به، هي تلك السيدة، التي انتبهت إليها، وهي طفلة، محاولًا من خلال هذا اللقب، تشجيعها لتكون (باية) الرسم الجزائري، بمعنى سيدة الرسم الجزائري!. وهي التي تعد أمها بالتبني.

واحدة من أهم شخصيات الإبداع في التشكيل
غير أن الموهبة الحقيقية لا يمكن تكبيلها، والإبداع لا يحتاج إلى أكثر من فرصة، فتوفرت لها، مع لمسة حظ، فأصبحت واحدة من أهم شخصيات الإبداع في التشكيل، حتى إن محرك البحث الشهير (جوجل) احتفل بعيد ميلادها السابع والثمانين، فلقد أصبحت واحدة من أشهر الرسامين في العالم. كانت حياة الفتاة (باية)، بائسة، وكيف لا تكون كذلك، وهي فتاة يتيمة الوالدين تعيش تحت سلطة احتلال، فقيرة ومحرومة، مع جدتها العاملة في حقول يسيطر عليها المستعمرون الفرنسيون؟

بؤس انتهى بصدفة
كانت (باية) ترافق جدتها في العمل، وفيما تلهو بالطين، وتشكل منه تحفًا لفتت انتباه أخت صاحب المزرعة الفرنسية (مارغريت كامينا)، تجلس تحت مظلة، تتابع الفلاحين، فلاحظت الطفلة (باية) وهي تلهو بالطين وتشكل به تحفًا فنية، أعجبت (مارجريت) بالفتاة، وأخذتها معها إلى بيتها بالجزائر العاصمة لتساعدها في أعمال البيت، ولقد انتبهت إلى موهبتها، فتبنتها، واعتنت بها. في بيت (مارغريت كامينا)، وجدت (باية) ضالتها، وهو العالم الذي تبحث عنه، فالفن في أركانه كافة، فصاحبة البيت فنانة ترسم على الحرير، وزوجها رسام (بورتريهات). وكان التشجيع مع الأقلام والفرش والألوان، في كل مكان، فتداعى إلى خيال (بايه) حكايات الجدة في الحقل، وما رسمته في خيالها من أشكال لحيوانات، وأزهار، وحقول، وأشخاص وعصافير. ذات يوم رسمت خلسة أولى لوحاتها، المستوحاة من حكايات جدتها. وانبهرت الفنانة أمها بالتبني (مارغريت) بالرسومات وشجعتها.

عندما تمنح الحياة فرصة ثانية 
لقد كانت الفتاة بسيطة، وعفوية، ومرهفة الحس، خجولة، مع شيء من الانطوائية، ولكنها متميزة في إبداعها حظها وضعها في طريق أمها بالتبني، ثم تمنحها الحياة صدفة ثانية، جعلتها واحدة من بين أهم الشخصيات المبدعة في العالم، فلقد زار الجزائر تاجر الفن والنحات، والمنتج السينمائي، (إيمي ماغ)، فقدم له الرسام (جون بايريسياك) بعض أعمال (باية) الفنية فانبهر بها، وأقام لها أول معرض بمؤسسته الفنية في باريس، وهناك يؤخذ بأعمالها الشاعر السريالي الفرنسي (أندري بروتون)، ويكتب لها مقدمة في مطوية معرضها.

(بيكاسو) وطبق كسكسي
ويتعرف عليها (بيكاسو) وتدعوه، من بعد أن عرف مهارتها في إعداد طبق (الكسكسي) الذي كانت تجيد تحضيره، وتتأسس صداقة بينهما، حتى إنه أطلق عليها لقب «البربرية» ويدعمها حتى إنه دعاها إلى مرسمه، بجنوب فرنسا، وخلال أشهر أنجزت تحفًا من الفخار، والعديد من اللوحات، من بينها لوحات «السيراميك» الشهيرة. وكانت علاقتهما المهنية سبب لوحة بيكاسو «نساء الجزائر» التي بيعت حينها بمبلغ 179 مليون دولار، فكانت حينها أغلى لوحة في العالم بيعت في مزاد (كريستي).

نصف امرأة ونصف عصفور هارب من لوحة مائية
كان اهتمام وإعجاب بيكاسو بـ(باية) وألوانها الزاهية، سببًا في انفتاح آفاق باريس الواسعة أمامها، وهكذا أصبحت وجهًا بارزًا للفن المعاصر الجزائري والعالمي. ثم تلتقي الفنان (جورج براك) الذي يعد من مؤسسي المدرسة التكعيبية، ثم كتبت عنها كبريات الصحف الفرنسية العالمية، منها مجلة (Vogue) الشهيرة ونشرت صورتها، وأصبحت من فناني السريالية الكبار. وعلى الرغم من شهرتها، ظلت وفية لأصالتها، ترتدي لباس بلدها التقليدي، فيما كانت دور الموضة في العالم رهن إمكاناتها وإشارتها! قال عنها الناقد الفرنسي (إدموند شارلرو): «كانت (باية) ولوحاتها شخصًا واحدًا وكأنها شخصية أسطورية، نصف امرأة ونصف عصفور هارب من لوحة مائية».

تصدرت لوحاتها أكبر معارض العالم 
وهكذا أوصلت الموهبة الفنانة الجزائرية (باية محيي الدين) إلى مكانة مرموقة بين أشهر رسامي الفن الحديث في العالم وتصدرت لوحاتها أكبر معارض العالم، في الجزائر، وباريس، وهافانا، وطوكيو، والكويت، وتونس، وواشنطن، وبروكسل. ووصلت أسعار أعمالها إلى أرقام خيالية، فلوحتها المشهورة (راقصات وعازفات)، على سبيل المثال وصل ثمنها سنة 1976 في مزاد علني إلى 30 ألف يورو، أما لوحة (الراقصات والطاووس) إلى 34 ألف يورو. ثم عادت إلى الجزائر، وتزوجت من محفوظ محيي الدين، أحد أبرز مغني موشحات المألوف الأندلسي في الجزائر، وحملت اسمه، إذ أصبحت توقع باسم «باية محيي الدين»، بعد سنة من زواجها انطلقت ثورة التحرير الجزائرية، فجمد الزوجان نشاطهما لعشر سنوات.

تدلي عناقيد العنب من لوحاتها أفحم الرسامين
بعد الاستقلال وبالتحديد عام 1963 أقنعها محافظ متحف الجزائر للفنون الجميلة آنذاك (جون ميزونسول) بالعودة للرسم، فلم تَخِف موهبتها، بل زادتها السنين والتجربة خيالًا، فأضافت الآلات الموسيقية تيمنًا بزوجها المطرب، وأضافت التفاصيل التي أضحت اللمسة التي تعرف بها لوحة الفنانة الموهوبة (باية البربرية).. رسمها لعيون المرأة الجزائرية كحبة لوز أدهش النقاد، وتدلي عناقيد العنب من لوحاتها أفحم الرسامين، ورسمها للنبات والجماد من زاوية جديدة أدخل فن باية إلى أكاديمية الفن بـ(فلورنس، وبرلين)، و(آيتشي) باليابان. وعادت (باية) إلى مزاولة فنها سنة 1963، ووضعت صورتها كطابع بريد، واستمرت في إبداعها حتى وافتها المنية في يوم 9/11/ 1998

المرجع.:

 

الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين
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