إعلان القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية الدورة 16

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جامعة الشرق الأوسط الأميركية في الكويت الراعي الرسمي لـ«جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية»، القائمة الطويلة لدورتها السادسة للعام 2023/2024، أمس الثلاثاء.

وتقدّمت للجائزة في هذه الدورة السادسة (198) مجموعة قصصية، من (23) دولة عربية وأجنبية، وفقا لموقع الجائزة على الإنترنت.

القائمة الطويلة بالأسماء

جاءت القائمة الطويلة للدورة السادسة بعشر روايات ممثلة في تسع دول عربية، هي سورية بروايتي «امرأة عند النافذة» لرامي الطويل عن دار الساقي، و«دو، يَك» لروعة سنبل عن دار ممدوح عدوان، ومن السعودية مجموعة «الرسائل المفقودة للمدعو آدم حلزون» لمحمد المطرفي عن منشورات جدل، ومن الكويت جاءت «المَقْطَر» لعبدالهادي الجميل عن دار أثر، ومن المغرب المجموعة القصصية «ثملاً على متن دراجة هوائية» لإسماعيل الغزالي عن منشورات المتوسط، ومن مصر جاءت مجموعة «دمى حزينة» لسمير الفيل عن مؤسسة بتانة الثقافية، ومن العراق «سترى ما أتخيّله» لسعد هادي عن دار نينوى، ومن لبنان مجموعة «شياطين الدومينو» لمنى مرعي عن دار النهضة العربية، و«كأنّه هو» لهشام النهّام من البحرين عن دار إسكرايب للنشر، و«وقت قصير للهلع»ليحيى سلام المنذري من عُمان، عن دار عرب.

لجنة تحكيم جائزة الملتقى

وأعلنت إدارة الجائزة عن لجنة التحكيم المؤلّفة من: الدكتورة شهلا العجيلي رئيسًا، الدكتور شعيب حليفي عضوًا، الدكتور فهد حسين عضوًا، الدكتورة سعداء الدعّاس عضوًا الدكتورة ميشيل هارتمان عضوًا.

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وقد أشاد مؤسس الجائزة ورئيس مجلس أمنائها الأديب طالب الرفاعي بالدعم السخي الذي تقدّمه جامعة (AUM) للجائزة وتشجيعها، لافتًا إلى النجاحات المتوالية التي حققتها الجائزة، إذ بات يُنظر إليها بوصفها الجائزة الأهم للقصة القصيرة العربية، وهي التي تمثّل دولة الكويت في «منتدى الجوائز العربية».

كما أشاد الرفاعي بالجهود المخلصة التي قامت بها لجنة التحكيم لهذه الدورة، متمنيًا لها النجاح، في المضي قدمًا في عملية التحكيم وصولًا لإعلان المجموعة الفائزة.

القائمة القصيرة منتصف ديسمبر

يذكر أن جائزة الملتقى ستُعلن عن القائمة القصيرة المكوّنة من خمس مجاميع قصصيّة بتاريخ 15 ديسمبر2023، كما ستجتمع لجنة التحكيم في الكويت في منتصف شهر يناير 2024 لاختيار الفائز الذي سيحصل على مبلغ (عشرين ألف دولار أمريكيّ ودرع وشهادة الجائزة)، في حين يحصل كل كاتب في القائمة القصيرة على مبلغ (خمسة آلاف دولار أمريكي ودرع وشهادة الجائزة).

يشهد احتفاليّة الجائزة، ونشاطها الثقافي لهذه الدورة، المتمثّل بإقامة مؤتمر الجائزة الأول للقصة القصيرة العربيّة، حرم جامعة الشرق الأوسط الأمريكيّة في الكويت، وذلك بمشاركة كوكبة من كتّاب القصّة القصيرة العربيّة، ونقّادها، وعدد من الناشرين، والمترجمين العالميّين.