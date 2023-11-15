المخرج تاكيشي كيتانو: العاملون في مجال الترفيه الياباني «يعامَلون كالسلع»

القاهرة - بوابة الوسط

لاحظ المخرج السينمائي الشهير تاكيشي كيتانو الذي يعدّ أيضاً من نجوم تقديم البرامج على التلفزيون الياباني، أن العاملين في صناعة الترفيه اليابانية «يعامَلون كالسلع»، في معرض تعليقه، اليوم الأربعاء، على فضيحة عنف جنسي أحدثت هزة قوية في أوساط الـ«جاي بوب».

وقال كيتانو خلال مؤتمر صحفي في طوكيو «لن أذهب إلى أبعد من ذلك لأسميها عبودية، ولكن في مجال الترفيه، وخصوصاً في اليابان، ثمة ثقافة تتمثل في معاملة الناس كسِلع، كأشياء تُعرَض كونها مربحة مالياً»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان المخرج البالغ 76 عاماً يعلّق على فضيحة العنف الجنسي الذي تعرّض له طوال عقود شبّان كانت توظفهم وكالة «جوني اند أسوشييتس» المتخصصة بفرق الفتيان في اليابان، من مؤسسها ورئيسها السابق جوني كيتاغاوا الذي توفي عام 2019 عن عمر يناهز 87 عاماً.

وعُثر أخيراً على جثة رجل كان يقول إنه ضحية لاعتداء جنسي تعرّض له من اكيتاغاوا، بعد تعرّضه لموجة من التنمّر عبر الإنترنت، ورجّحت وسائل إعلام محلية أن يكون قضى انتحاراً.

«سوء المعاملة» كان يعتبر أمراً طبيعياً في مجال الترفيه

وقال كيتانو «كنا نسمع شائعات مختلفة» عن كيتاغاوا عندما كان على قيد الحياة ، وكثر كانوا يؤكدون أن هذا النوع من الأمور كان يحصل غالباً». واضاف كيتانو أن «سوء المعاملة» كان يعتبر أمراً طبيعياً في مجال الترفيه وجزءاً لا يتجزأ منه.

وتابع «إذا ترك فنانون وكالة كبرى، تتوقف وسائل الإعلام عن تناولهم، وتتوقف المحطات التلفزيونية عن استضافتهم في برامجها، وأعتقد أنه الجانب المظلم في قطاع الترفيه الياباني».

وسُئل كيتانو أيضاً عن فضيحة أخرى حصلت أخيراً، تتعلق بفرقة «تاكارازوكا» للمسرح الغنائي والمكونة بالكامل من ممثلات، إذ أعلن رئيس هذه الفرقة استقالته، أمس الثلاثاء، بعد وفاة ممثلة في الفرقة تبلغ 25 عاماً في الآونة الأخيرة، انتحرت لأنها كانت مرهقة وتتعرض لمضايقات من الأعضاء الآخرين، وفقاً لعائلتها.

- تاكيشي كيتانو العائد إلى مهرجان كان بفيلم تاريخي حاول ألا يتأثر بكوروساوا

- استهداف سيارة المخرج الياباني تاكيشي كيتانو

- بعد 10 سنوات.. عمل جديد للمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي

وذكّر كيتالنو بأن «علاقات ذات طابع هرمي قوي جداً» تسود «في مجال الفنون التقليدية في اليابان، وكذلك في قطاع الترفيه، وحتى في المجتمع ككل»، كما «بين الأستاذ والطالب، والمدير التنفيذي والموظف الجديد»، ورأى أن الوضع على النحو نفسه في صناعة السينما، إذ أن نقص الموظفين «يساهم بطريقة معينة في إساءة استخدام السلطة»، على قوله.

العلاقة بين أمراء الحرب والزعماء الإقطاعيين محور «كوبي»

وتشكّل العلاقات بين أمراء الحرب والزعماء الإقطاعيين في اليابان في نهاية القرن السادس عشر محور فيلم كيتانو «كوبي» الذي تنطلق عروضه في دور السينما اليابانية، بعدما كان العمل، وهو عبارة عن لوحة تاريخية دموية، عُرض خارج المسابقة الرسمية خلال مهرجان كان السينمائي في مايو الفائت.

وأظهرت مسيرة كيتانو الإخراجية اعتباراً من ثمانينات القرن العشرين شخصيته العميقة والحساسة المختلفة تماماً عن تلك التي كان معروفاً بها قبل ذلك في اليابان ككوميدي ومقدّم برامج تلفزيونية هزلي باسم فني هو «بيت تاكيشي».

وبدأ بروزه عالمياً من خلال فيلمه «سوناتين» (1993) وفاز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي عام 1997 عن فيلم «هانا-بي»، بعدما حوّل بطريقته الخاصة النوع السينمائي الياباني التقليدي المعروف بأفلام ياكوزا (yakuza eiga).

وأعلن كيتانو أيضاً، الأربعاء، أنه يعد لفيلم روائي طويل جديد، سيكون الجزء الأول منه قصة عصابات «عنيفة» والثاني «محاكاة ساخرة» لهذه القصة نفسها.