  • Alwasat News
Atwasat

المخرج تاكيشي كيتانو: العاملون في مجال الترفيه الياباني «يعامَلون كالسلع»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 نوفمبر 2023, 08:07 مساء
المخرج تاكيشي كيتانو: العاملون في مجال الترفيه الياباني «يعامَلون كالسلع»
المخرج السينمائي الياباني تاكيشي كيتانو أمام عدسات المصورين خلال مؤتمره الصحفي في نادي المراسلين الأجانب في العاصمة اليابانية طوكيو في 15 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

لاحظ المخرج السينمائي الشهير تاكيشي كيتانو الذي يعدّ أيضاً من نجوم تقديم البرامج على التلفزيون الياباني، أن العاملين في صناعة الترفيه اليابانية «يعامَلون كالسلع»، في معرض تعليقه، اليوم الأربعاء، على فضيحة عنف جنسي أحدثت هزة قوية في أوساط الـ«جاي بوب».  

وقال كيتانو خلال مؤتمر صحفي في طوكيو «لن أذهب إلى أبعد من ذلك لأسميها عبودية، ولكن في مجال الترفيه، وخصوصاً في اليابان، ثمة ثقافة تتمثل في معاملة الناس كسِلع، كأشياء تُعرَض كونها مربحة مالياً»، وفقا لوكالة «فرانس برس». 

وكان المخرج البالغ 76 عاماً يعلّق على فضيحة العنف الجنسي الذي تعرّض له طوال عقود شبّان كانت توظفهم وكالة «جوني اند أسوشييتس» المتخصصة بفرق الفتيان في اليابان، من مؤسسها ورئيسها السابق جوني كيتاغاوا الذي توفي عام 2019 عن عمر يناهز 87 عاماً.

وعُثر أخيراً على جثة رجل كان يقول إنه ضحية لاعتداء جنسي تعرّض له من اكيتاغاوا، بعد تعرّضه لموجة من التنمّر عبر الإنترنت، ورجّحت وسائل إعلام محلية أن يكون قضى انتحاراً.

«سوء المعاملة» كان يعتبر أمراً طبيعياً في مجال الترفيه 
وقال كيتانو «كنا نسمع شائعات مختلفة» عن كيتاغاوا عندما كان على قيد الحياة ، وكثر كانوا يؤكدون أن هذا النوع من الأمور كان يحصل غالباً». واضاف كيتانو أن «سوء المعاملة» كان يعتبر أمراً طبيعياً في مجال الترفيه وجزءاً لا يتجزأ منه.

وتابع «إذا ترك فنانون وكالة كبرى، تتوقف وسائل الإعلام عن تناولهم، وتتوقف المحطات التلفزيونية عن استضافتهم في برامجها، وأعتقد أنه الجانب المظلم في قطاع الترفيه الياباني». 

وسُئل كيتانو أيضاً عن فضيحة أخرى حصلت أخيراً، تتعلق بفرقة «تاكارازوكا» للمسرح الغنائي والمكونة بالكامل من ممثلات، إذ أعلن رئيس هذه الفرقة استقالته، أمس الثلاثاء، بعد وفاة ممثلة في الفرقة تبلغ 25 عاماً في الآونة الأخيرة، انتحرت لأنها كانت مرهقة وتتعرض لمضايقات من الأعضاء الآخرين، وفقاً لعائلتها.

تاكيشي كيتانو العائد إلى مهرجان كان بفيلم تاريخي حاول ألا يتأثر بكوروساوا
استهداف سيارة المخرج الياباني تاكيشي كيتانو
بعد 10 سنوات.. عمل جديد للمخرج الياباني الشهير هاياو ميازاكي

وذكّر كيتالنو بأن «علاقات ذات طابع هرمي قوي جداً» تسود «في مجال الفنون التقليدية في اليابان، وكذلك في قطاع الترفيه، وحتى في المجتمع ككل»، كما «بين الأستاذ والطالب، والمدير التنفيذي والموظف الجديد»، ورأى أن الوضع على النحو نفسه في صناعة السينما، إذ أن نقص الموظفين «يساهم بطريقة معينة في إساءة استخدام السلطة»، على قوله.

العلاقة بين أمراء الحرب والزعماء الإقطاعيين محور «كوبي»
وتشكّل العلاقات بين أمراء الحرب والزعماء الإقطاعيين في اليابان في نهاية القرن السادس عشر محور فيلم كيتانو «كوبي» الذي تنطلق عروضه في دور السينما اليابانية، بعدما كان العمل، وهو عبارة عن لوحة تاريخية دموية، عُرض خارج المسابقة الرسمية خلال مهرجان كان السينمائي في مايو الفائت. 

وأظهرت مسيرة كيتانو الإخراجية اعتباراً من ثمانينات القرن العشرين شخصيته العميقة والحساسة المختلفة تماماً عن تلك التي كان معروفاً بها قبل ذلك في اليابان ككوميدي ومقدّم برامج تلفزيونية هزلي باسم فني هو «بيت تاكيشي». 

وبدأ بروزه عالمياً من خلال فيلمه «سوناتين» (1993) وفاز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي عام 1997 عن فيلم «هانا-بي»، بعدما حوّل بطريقته الخاصة النوع السينمائي الياباني التقليدي المعروف بأفلام ياكوزا (yakuza eiga).  

وأعلن كيتانو أيضاً، الأربعاء، أنه يعد لفيلم روائي طويل جديد، سيكون الجزء الأول منه قصة عصابات «عنيفة» والثاني «محاكاة ساخرة» لهذه القصة نفسها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء

الصحة الفلسطينية تكذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن وجود أسلحة في مستشفى الشفاء
الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الألكترونية العالمية

الأردن يريد حجز مكانة في سوق صناعة الألعاب الألكترونية العالمية
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة

وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)

المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا...
«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟

«في التسعين»: لماذا اختار منتخب السودان اللعب في ليبيا رغم عروض المغرب وتونس؟
«تحقيقات»: عقد من العجز

«تحقيقات»: عقد من العجز
«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون

«في التسعين»: جدل بين المحللين والخمسي يكشف المستور وعلاء وعبد الرحيم يحتجون
«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟

«فلوسنا»: استمرار الدعم أم توزيع الدعم كنقد على الأفراد؟
كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن

كاريكاتير خيري - غزة في تصريحات بايدن
منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء

منتخب الشباب الليبي يواجه مصر في ثاني جولات بطولة شمال أفريقيا.. الأربعاء
مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع

مجمع الشفاء.. تاريخ أطول من عُمر الاحتلال ومسرح للحرب الدموية على القطاع
انخفاض النوم 90 دقيقة قد يزيد إصابة النساء بالسكري

انخفاض النوم 90 دقيقة قد يزيد إصابة النساء بالسكري
شاهد.. أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية العدوان

شاهد.. أول شاحنة وقود تدخل قطاع غزة من مصر منذ بداية العدوان
«الكوت» يتحدث بعد الخسارة الكبيرة لمنتخب الشباب الليبي في افتتاح بطولة شمال أفريقيا

«الكوت» يتحدث بعد الخسارة الكبيرة لمنتخب الشباب الليبي في افتتاح بطولة شمال ...
قوات الاحتلال تعتقل نازحين وذوي الشهداء في مستشفى الشفاء بغزة

قوات الاحتلال تعتقل نازحين وذوي الشهداء في مستشفى الشفاء بغزة
لندن الشعبية لا تتخلى عن تاريخها

لندن الشعبية لا تتخلى عن تاريخها
حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

حماس تحمل بايدن المسؤولية عن تداعيات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء
على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل

على طريقة «الكاوبوي».. مسيرة تكساس الأميركية تستحوذ على اهتمام رواد مواقع ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
مسلسل «التغريبة الفلسطينية» على شاشة «الوسط».. من الأحد للخميس
مسلسل «التغريبة الفلسطينية» على شاشة «الوسط».. من الأحد للخميس
مات لوبلان وكورتني كوكس يوجهان تحية لماثيو بيري
مات لوبلان وكورتني كوكس يوجهان تحية لماثيو بيري
باستخدام الذكاء الصناعي.. فيلم عن حياة الفنانة الفرنسية إديت بياف
باستخدام الذكاء الصناعي.. فيلم عن حياة الفنانة الفرنسية إديت بياف
مغني الراب الأميركي أندريه يُصدر أول ألبوم منفرد له منذ 17 عامًا
مغني الراب الأميركي أندريه يُصدر أول ألبوم منفرد له منذ 17 عامًا
شعار فرقة «رولينغ ستونز» مستوحى من لسان الإلهة الهندية كالي
شعار فرقة «رولينغ ستونز» مستوحى من لسان الإلهة الهندية كالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ليبيا
من تونس إلي درنة والعكس.. رحلة مؤازرة «ملك الشاي» لأهالي ......
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا
بازينة والعابد ينجزان أكبر جدارية زجاجية في ليبيا...
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة...
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»
الرسام الليبي فيتوري روبيك يفوز بجائزة «ماستر الأفريقية»...
عودة الروح إلى نادي القصة المصري
عودة الروح إلى نادي القصة المصري...
المزيد
بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان أميركيان يرويان قصة مختلفة
بعد اعتيادهما رؤية إسرائيل كـ«ديزني لاند يهودية».. مخرجان ......
إعلان القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية الدورة 16
إعلان القائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية ......
المخرج تاكيشي كيتانو: العاملون في مجال الترفيه الياباني «يعامَلون كالسلع»
المخرج تاكيشي كيتانو: العاملون في مجال الترفيه الياباني ......
شعار فرقة «رولينغ ستونز» مستوحى من لسان الإلهة الهندية كالي
شعار فرقة «رولينغ ستونز» مستوحى من لسان الإلهة الهندية كالي...
مغني الراب الأميركي أندريه يُصدر أول ألبوم منفرد له منذ 17 عامًا
مغني الراب الأميركي أندريه يُصدر أول ألبوم منفرد له منذ 17 ......
المزيد