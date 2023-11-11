روائيون: الكتابة في مجال الإثارة والغموض أكثر تعقيدًا من غيرها

القاهرة - بوابة الوسط

أقيمت جلسة نقاشية بعنوان «كشف المجهول.. أسرار بناء شخصيات محققي جرائم جذابة»، في إطار فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42، استضافت كاتبة الروايات البوليسية كيه جيه هاو، والكاتبة السورية كنانة حاتم عيسى، والكاتبة الإماراتية سعاد الشامسي.

أوضحت كاتبة الروايات البوليسية كيه جيه هاو، أنه كان لديها حلمٌ أن تكتب عن أناسٍ في عالم آخر حينما كانت في أفريقيا وبورتوريكو وأوروبا، وكان مثيراً أن تجد فرصاً لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن معظم كتبها تركّز على الاختطاف، وفقا لموقع «شارقة 24».

وأضافت كيه جيه هاو، أنر الكتابة في مجال الاختطاف، تعبر عن الفترات التي يمر بها الرهائن من الخوف والملل وعدم معرفة ما سيحدث، والاستيقاظ صباحاً دون معرفة ما إذا كنت سيُطلق سراحك أو تموت، لهذا فإن هذا المجال معقد أكثر من القتل.

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وتابعت: أحب البحوث جدًا وهي تضيف حقيقة للكتاب، فأنا أريد توعية الناس وإمتاعهم بالكتابات، لذلك يجب أن نبحث طويلاً في عالم الاختطافات، وأن نتعامل مع الناس الذين يسافرون عبر العالم لتحرير الرهائن ومنهم أمهات وآباء يخاطرون بحياتهم للتفاوض لإطلاق الرهائن.

كنانة عيسى: الكتابة رحلة روحية

وأكدت الكاتبة السورية كنانة حاتم عيسى، أن الكتابة رحلة روحية تضعك في عالم موازٍ، وتحاول من خلالها خلق أفكارك الخاصة التي يمكن أن يراها العالم، لافتة إلى أن الكاتب يمكن أن يضع كل القصص الممكنة في الروايات التي يرويها.

وأوضحت كنانة: والدي كان كاتباً وشجعني على الكتابة الإبداعية، فقد بدأت قراءة الكتب عندما كنت في العاشرة، ثم نظرت إلى مهنتي وقررت كتابة روايات مثيرة تحمل الغموض، مؤكدة أهمية أن يكون للكاتب رسالة يقدمها من خلال ما يكتبه.

وتابعت عيسى، أي فرصة لكتابة الكتب هي مغامرة بالنسبة لي، وأنا لا أحدد معايير بالنسبة للشخصية البطلة، لكن كل ما يحدث هو أن تأتي فكرة لديّ وتبدأ في النمو ثم أقوم بترجمتها لعمل أدبي، وأضافت أن الكتابة تحتاج لأكثر من الإبداع في بعض الأحيان، وهي الرؤية والشخصيات غير المتوقعة.

كل منّا لديه شخصيتان

أما الكاتبة سعاد الشامسي، فأكدت أن أكثر ما جذبها إلى مجال الكتابة هو أن كل منّا لديه شخصيتان، الأولى هي ما نريد أن نُريها للآخرين، والثانية هي الشخصية التي نريها لأنفسنا فقط أمام المرآة، مشيرة إلى أن الكتاب كان صديقاً لها منذ الطفولة، حيث ساعدتها والدتها على ذلك بالكتب المختلفة.

وتابعت الشامسي، أن الكاتب هو صوت الناس سواءً كانت القصة حقيقية أو متخيلة؛ فالقصة عندما تأتي إلى ذهني أريد أن أكون صوتاً للناس الذين يسعون لمشاركة قصصهم؛ فالشيء المهم حينما أكتب هو ماذا وراء الكتاب.

وأشارت الشامسي، إلى أنها تهتم بالفئة العمرية المستهدفة من الكتاب، فضلاً عن ما إذا كان الكتاب سيترجم إلى لغة أخرى، فحينها يجب مراعاة ثقافة الدولة الأخرى واحترام تقاليدها.