المقاومة الليبية والفلسطينية في جلسة حوارية بمركز المحفوظات

طرابلس - بوابة الوسط

نظم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، أمس الأربعاء، جلسة حوارية تناولت تاريخ المقاومة الليبية والمقاومة الفلسطينية، بحضور الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومستشار السفارة الفلسطينية جهاد لباني، وبمشاركة مجموعة من الأكاديميين والكتاب والشعراء، وأدارها الباحث علي الهازل.

تناول المشاركون في كلماتهم على سبيل المقارنة الظروف التي واجهها الشعب الليبي خلال مواجهة الاحتلال الإيطالي وكيف يواجه الفلسطينيون في ظرف مشابه الاحتلال الإسرائيلي، وصاحَب الحوارية معرض وثائقي عن مساهمة الليبيين في حرب فلسطين سنة 1948.

الجراري وروح المقاومة

أشار الدكتور محمد الجراري مدير عام المركز في كلمة استهلالية إلى أن الليبيون أعطوا دروسا في الجهاد عندما واجهوا أقوى الجيوش المزودة بوسائل التقنية الحديثة آنذاك، وهي قوات إيطاليا الفاشية، وكيف كانت ليبيا مقبرة هذه التقنيات كما يفعل الفلسطينيون اليوم مع قوات الاحتلال، ونُفي الليبيون إلى الجزر الإيطالية لكي تُكسر المقاومة، لكنهم فشلوا كما فشل الصهاينة في كسر روح المقاومة الفلسطينية .

وأضاف الجراري أن المستعمر الايطالي اغتصب الأراضي الليبية من ملاكها ووطنوا فيها الإيطاليين، تماما كما يحدث في فلسطين اليوم، وكما فشل المشروع الاستيطاني في ليبيا سيفشل بكل تأكيد المشروع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين.

واستذكارا للتاريخ أوضح الجراري أن الغرب بالأمس هو غرب اليوم، وإذا نسينا فإن الأوربيين لا ينسون، إذ كانوا ولا زالوا يسعون لاستعادة المناطق التي فتحها المسلمون في القرن السادس والسابع الميلادي، ففي ليبيا حوربنا بالدين والتاريخ، وما يحدث في فلسطين هي حرب بالدين والتاريخ، والقول بأن فلسطين هي وطن قومي لليهود هو كلام فيه كل نواقض التاريخ وعلمه ويتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية، والأهم من ذلك فيه تسفيه للعقل الانساني وقلب للحقائق الوجودية.

المشري: عدالة الغرب مزيفة

ومن جانبه أكد خالد المشري الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، أن ما يحدث في فلسطين هو انتكاسة للفطرة البشرية ولكل النظريات الأخلاقية وبيان زيف العدالة التي يتحدث عنها الغرب، كما كشفت أكذوبة المساواة التي ينادون بها، كما رأينا في الكيان الإسرائيلي الذي قام على عدم المساواة، وأنهم عرق وشعب ليس كباقي الشعوب وأن يفعلوا ما يشاؤون دون أن يحاسبهم أحد، مضيفا أن اليهود حاولوا ولا زالوا توظيف التوراة والاستدلال بنصوص مزيفة لصالح مقاصدهم في القتل والحرب ونفي الآخرين، وهو ما يجعل المعادلة معهم صفرية.

- «المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها

- بالصور: مسؤولة أممية تشارك في احتفال ليبيا بـ«اليوم العالمي للتوعية من الألغام»

- الجامعة العربية تبحث مع ممثلي «الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب» عقد دورة طارئة لدعم غزة

وتابع المشري بالقول إن الإعلام الإسرائيلي والغربي يحاول تبيان تسليط الضوء على مسألة هجوم المقاومة يوم السابع من أكتوبر، وكأن الحرب بدأت منذ هذا التاريخ وتناسوا ما حدث في العام 1948 وما بعده، ومآسي القتل والإبادة التي تعرض لها الفلسطينيون، وتناسوا أن الكثير من أهالي غزة مهجرين من باقي المدن والقرى الفلسطينية.

فصل عنصري في أقبح صوره

وتحدث جهاد لباني المستشار بالسفارة الفلسطينية عن الإبادة العرقية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة لليوم الثالث والثلاثين على التوالي، وكذلك المجازر الجماعية وتدمير المنازل، والقصف المتواصل، وتهجير السكان، فيما يشبه دوامة موت تحيط بهم من كل الجهات لدرجة أن الأرقام تعجز عن حصر ما يحدث في غزة في ظل سياسة الاحتلال التجويعية والحرمان من الماء والدواء وعديد الاحتياجات الاساسية.

ودان لباني، وبأشد العبارات، انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية حيث بلغ عدد الشهداء بالضفة الغربية 163 شهيدا، إضافة إلى ممارسة أبشع الاعتداءات على المواطنين بالقطاع ومنعهم من التنقل والحركة، ما أدى إلى شلل في شتى مناحي الحياة، وهو تعميق لسياسة الفصل العنصري في أقبح صورها.

وأكّد أن إسرائيل تستغل دعم بعض الدول لها لحسم قضية الصراع من جانب واحد وفق أجندتها الاستعمارية التي تقوم على ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتدمير قطاع غزة ورسم مستقبله وفق رؤيتهم.

وأشار لباني أن الحرب على غزة كشفت لنا أن القانون الدولي مجرد حبر على ورق، وأن شرعية حقوق الإنسان نكتة، وأن هذا العالم الأعور يدير عينه المبصرة حيث شاء، كما أن أطفال غزة في نظره ليسوا كأطفال أوكرانيا.

من يريد يستطيع

وأضاف أن غزة علمتنا أن «من يريد يستطيع»، ومن كان يتخيل أن غزة المحاصرة بإمكانها صنع سلاحها، وأن تحارب به، وتدهش أحباءها قبل أعداءها، كما علمتنا احترام النعم، حيث غَدَت شربة الماء النظيفة حلماً، والرغيف الطازج انجازاً، والاغتسال رفاهية، والبيت الصغير أثمن من قصور الدنيا طالما لم ينهَر على رؤوس ساكنيه.

ندوة حوارية حول أبعاد الصراع العربي الإسرائيلي

وعُقدت عقب كلمات الضيوف ندوة حوارية، ناقشت أبعاد الصراع العربي الإسرائيلي، حيث توقف الدكتور سالم الفلاح في مقاربته بين سياسة المعتقلات التي تعرّض لها الليبيون في عهد الاحتلال الإيطالي، وسياسة الحصار التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، وتناول الدكتور علي ارحومة البنود والنقاط المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية بخصوص الإبادة الجماعية للشعوب، كما جاءت المشاركات من جانب كل من البحاث الطيب البهلول، وعادل الزوام، والرويعي قناو.

جانب من المعرض المقام على هامش الحوارية، في 8 نوفمبر. (بوابة الوسط)

جانب من الحضور خلال الحوارية بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس، في 8 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)

جانب من المعرض المقام على هامش الحوارية، في 8 نوفمبر. (بوابة الوسط)

جانب من الحضور خلال الحوارية بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس، في 8 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)

جانب من المعرض المقام على هامش الحوارية، في 8 نوفمبر. (بوابة الوسط)

جانب من المعرض المقام على هامش الحوارية، في 8 نوفمبر. (بوابة الوسط)

جهاد لباني مستشار السفارة الفلسطينية في ليبيا، خلال الحوارية في 8 نوفمبر . (بوابة الوسط)

خالد المشري الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خلال الحوارية، في 8 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)

د. محمد الجراري خلال الحوارية في 8 نوفمبر 2023. (بوابة الوسط)