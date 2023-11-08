واسيني الأعرج يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، صباح اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها العاشرة.

وحصل الروائي الجزائريّ واسيني الأعرج على الجائزة في فرع الآداب - مجال الرواية.

كما فاز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في نسختها العاشرة التقديريّة والمخصصة للعرب، عن فرع الثقافة، مجال دراسات الإعلام والاتصال، أ.د. عبدالله بن خميس الكندي.

عن الجائزة وفروعها

تنقسم الجائزة التي إلى ثلاثة فروع ثابتة، وهى الثقافة والفنون والآداب، وفى كل فرع تتعدد المجالات ففرع الثقافة يُعنى بالأعمال والكتابات الثقافية المختلفة في مجالات المعارف الإنسانية والاجتماعية ، وهي اللغة، والتاريخ، والتراث، والفلسفة، والترجمة، ودراسات الفكر، والدراسات الاقتصادية، ودراسات علم الاجتماع.

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ويُعنى فرع الفنون بالموسيقى، والفن التشكيلي، والنحت، والتصوير الضوئي، والتمثيل، والإخراج، أما فرع الآداب فيُعنى بالشعر، والرواية، والقصة القصيرة، والنقد الأدبي، والتأليف المسرحي، والمقالة.

وحُجِبت، حسب المؤتمر الصحفي، جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في نسختها العاشرة التقديريّة والمخصصة للعرب في فرع الفنون، مجال الإخراج السينمائي، نظرا لضعف المنتج المقدم وقال الناقد السنمائي طارق الشناوي خلال المؤتمر، إن 25 مخرجًا فقط من العالم العربي تقدموا إلى الجائزة، ولا اسم من الموهوبين تقدم للفوز بها، وبالتالي كان الأفضل حجبها.

وقد قررت جائزة السلطان قابوس إلغاء الاحتفال بسبب أحداث غزة والاكتفاء بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن الفائزين، في فروع الجائزة الثلاثة، بالدورة العاشرة.