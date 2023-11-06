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قامات من بلادي

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي الإثنين 06 نوفمبر 2023, 02:33 مساء
قامات من بلادي
"قامات من بلادي" الجزء الأول من سلسلة أحياء القيم
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       منذ حوالي تسع سنوات كتبت مقالا ساخرا في هذه البوابة عنوانه: «المجتمع المدني وميدان الجرة» خلاصته أن ذلك الميدان الفسيح الذي يقع في مدخل مدينة بنغازي الشرقية يسمى بميدان (الجرة)! كنتُ رفقة الشيخ علي مصطفى المصراتي، وخليفة الفاخري، يرحمهما الله، في مناسبة ثقافية في درنة، وعند إلتفافنا حول الميدان، سأل الشيخ علي عن اسم الميدان، فضحك خليفة وقال له: «الناس يطلقون عليه وعيد  له علاقة بالجرة، ولكن دعنا نكتفي بميدان (الجرة) فقط!». وأصر الشيخ أن يعرف، وعرف وضحكنا، وأذكر أنه عقب ساخرا متحسرا قائلا: «..وكأن تاريخ هذه المدينة العريقة لم تحتضن رموزا تستحق أن يتسمى، باسمها ميدان من ميادينها!».

يحكى أن...
ومنذ صدور «بوابة الوسط» الليبية، وجريدتها الورقية، وإدارتها تعمل جاهدة وبالسبل كافة، على تعريف الجيل الجديد بشخصيات ورموز ليبية يتعين أن يعرفونها، ليتولوا تمريرها إلى الأجيال القادمة، فجعلنا من موضوع برنامج: «يحكي أن..» منصة يتحدث منها رموز من بلادنا عن تجربتهم، وجعلنا منها فقرة أسبوعية في جريدة الوسط الورقية، عنوانها: «حدث في مثل هذا اليوم» تتولى التذكير بمن رحل عنا من رجالات ليبيا.

الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية و «الاحتفاء بقامات من بلدي...»
 لقد سعدت كثيرا بمبادرة الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية «بالاحتفاء بقامات من بلدي... » خلال برنامج «إحياء القيم»، حيث نظمت لذلك الإصدار الأول لسلسلة استهللتها بانتقاء بعض من شخصيات تستحق أن تُكرم، فهي بحق «رموز ليبية» تركت صيتا مشرفا، والرائع أنها أعلنت تسمية قاعاتها بأسمائهم، وأصدرت كتيبا أنيقا يلخص معلومات حقيقية عنهم، أغلبها عاصرتهم أنا شخصيا، منهم من علمني، ومنهم من عملتُ تحت إمرته، فتعلمت منه! وعدد منهم رافقته، ومنهم أخ لم تلده أمي، وأغلبهم رحلوا عنا مؤخرا، ومنهم المجاهد السيد أحمد الشريف الذي كانت صوره مألوفة لي أثناء طفولتي ولكنني لم أعرف عنه الكثير إلا مؤخرا.

بادرة لتسمية قاعات عامة، ودور وشوارع بلادنا كافة
أعترف أنني سعدتُ كثيرا بهذا العمل الذي نفذ بتنسيق ومنهجية تشكر عليها إدارة الجامعة، وأيضا من نفذها واشرف على قيامها، وسعدت أكثر بعدما علمت أنهم مستمرون في تكريم مثل هذه الشخصيات، فلعلها تكون بادرة لتسمية قاعات عامة، ودور وشوارع بلادنا كافة بمثل هذه الأسماء التي كان يتعين أن ينفذ تكريمها منذ زمن بعيد. سوف نخصص مساحة أسبوعية ننقل من خلالها ما كتب عن هذه الشخصيات وما توافر لها من صور، محاولين البحث عن أية وثائق أخرى قد تكون تخدم هذا التوثيق. وسنتابع نشر النبذ عن هذه الرموز الخيرة، وسوف ننفذ ذلك بحسب تسلسلها هجائيا.

قامات من بلادي
قامات من بلادي
قامات من بلادي
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