حملة انتقادات واسعة لممثل مصري عقب تصريحاته بشأن اعتذار زميل له عن موسم الرياض

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه الممثل المصري بيومي فؤاد حملة انتقادات شديدة على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحات له خلال فعاليات «موسم الرياض» يلوم فيها زميلا له اعتذر في وقت سابق عن عدم المشاركة في المهرجان الترفيهي السعودي تضامنا مع سكان قطاع غزة.

ويقدم فؤاد مع مجموعة من الممثلين المصريين الآخرين مسرحية بعنوان «زواج اططناعي» ضمن فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في 28 أكتوبر، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقبل ثلاثة أيام من بدء الموسم، نشر الممثل المصري محمد سلّام، وهو أحد أعضاء مجموعة عمل المسرحية، مقطع فيديو اعتذر فيه عن عدم السفر إلى الرياض والمشاركة في الفعاليات المقررة في ظل العنف الذي يشهده قطاع غزة.

وقال في المقطع الذي تداوله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع وحمل تعليقات المدح والإشادة «لا أتخيل تقديم مسرحية ونغني ونرقص، وإخوتنا يُقتلون ويُذبحون»، وتابع سلّام «أشعر إذا فعلت ذلك، فكأني خذلتهم ويكفي ما نحن فيه من سكوت».

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ويشهد قطاع غزة منذ شهر قصفا جويا بلا هوادة من قبل إسرائيل بعد هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على الـ«كيان» وأودى بنحو 1400 شخص بحسب السلطات، وبحسب وزارة الصحة التابعة لحماس قُتل نحو 10 آلاف فلسطيني، قرابة نصفهم من الأطفال، في القصف الإسرائيلي المدمر منذ بداية الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر.

انتشر أمس الأحد مقطع فيديو لفؤاد بعد عرض المسرحية وقال وقد بدا منفعلا ومتأثرا «من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن ليس من حقك أن تسيء إلى فنك»، دون الإشارة إلى سلّام بشكل صريح، وتابع «نحن لم نأتِ لكي نضحك حضراتكم، نحن نقدم فننا المصري وأنتم تحترموننا ونحن نحترمكم جدا».

وعقب انتشار مقطع الفيديو، عجّت منصات التواصل الاجتماعي في مصر بالتعليقات التي أنتقدت معظمها فؤاد على موقفه.

ورصد موقع «في الفن» المصري تراجع عدد المتابعين لحساب الممثل المصري على شبكة فيسبوك بأكثر من 300 ألف شخص.

أبوذكري: الإحساس والفن نعمة

وكتبت المخرجة المصرية البارزة كاملة أبو ذكري عبر حسابها على «فيسبوك»، تعليقا على تصريحات فؤاد «الأستاذ الفنان الذي كنت واحدة من محبيه، عندما تعرض هذه التفاهة وجارك يذبح هو وأطفاله ونساؤه وتقول لي الفن، فلن أقول غير أن الإحساس والفن نعمة، أنتم آخر من يتكلمون عنها».

ودافع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر فضائية «إم بي سي مصر» عن موقف فؤاد ليل الأحد وتساءل متعجباً من ردود أفعال المصريين «ما هذا الذي تفعلونه مع بيومي فؤاد؟ ما هذا السباب؟ ماذا فعل؟».

وتابع مستنكرا حجم الانتقادات بأن فؤاد «لم يكن ليتعرض لهذا لو كان عرض المسرحية في إسرائيل»، مشيرا إلى أنه قام فقط بعمله «إنه ممثل».

تخرّج سلام وفؤاد في مركز الابداع الفني بدار الأوبرا المصرية تحت إشراف المخرج المصري خالد جلال، وبرزا في عالم التمثيل بعد مشاركتهما في المسلسل المصري الكوميدي الشهير «الكبير أوي» مع الفنان المصري أحمد مكي، بأجزائه السبعة منذ العام 2010.

ويذكر أن عدداً من الفعاليات الفنية في مصر الشهر الماضي أُرجئ بسبب الحرب في غزة، ومن بينها مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القاهرة السينمائي ومهرجان الجونة السينمائي.