التحقيق مع نجم الكاي-بوب «جي-دراغون» للاشتباه بتعاطيه المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

خضع نجم فرقة الكاي-بوب الكورية «بيغ بانغ» جي-دراغون الاثنين للتحقيق أمام مركز الشرطة في إنتشيون (غرب سول) للاشتباه بتعاطيه المخدرات.

ونفى الفنان الكوري الجنوبي، واسمه الحقيقي كوون جي يونغ أن يكون له أي علاقة بجريمة تعاطي المخدرات، وتوجه بتصريح إلى جمهوره أمام وسائل الإعلام «لا تقلقوا كثيرا، سأعود بعد التحقيق، لم أرتكب أي جريمة تتعلق بالمخدرات وأنا هنا لقول ذلك».

وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن الشرطة تعتزم إخضاع المغني لاختبار المخدرات وإرسال عينة من البول والشعر إلى الهيئة الوطنية لتحاليل الطب الشرعي.

واستُجوِب جي-دراغون العام 2011 بتهمة تعاطي القنب، لكنه تُرِك من دون توجيه أي تهم إليه.

وشددت كوريا الجنوبية قوانينها المتعلقة باستهلاك المخدرات والاتجار بها، وتصل عقوبة بيع القنب إلى السجن مدى الحياة.

وحققت سلطات سول مع عدد كبير من شخصيات عالم الترفيه في قضايا تتعلق بالمخدرات، عمن أبرزها لي سون كيون، أحد الممثلين الرئيسيين في فيلم «باراسايت» الحائز جائزة الأوسكار.

واتُهم في مطلع أكتوبر، ممثل آخر مشهور في كوريا الجنوبية هو يو آ-إن، بتعاطي المخدرات.

كذلك صدرت أحكام بالسجن في حق أعضاء في فرقة «بيغ بانغ» التي بيعت نحو 140 مليون نسخة من ألبوماتها في مختلف أنحاء العالم منذ انطلاقها العام 2006.