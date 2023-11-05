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التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 نوفمبر 2023, 10:39 صباحا
التنكر في شخصية هتلر يتسبب في معاقبة 7 مسؤولين عن الموسيقى بكوبا
امرأة تمر أمام جدارية تمثّل العلم الكوبي في أحد شوارع هافانا، 27 يونيو 2023 (أ ف ب)
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عوقِب سبعة مسؤولين كوبيين بعد فوز زيّ تنكّري على شكل أدولف هتلر بالجائزة الكبرى في حفلة لمناسبة عيد الهالوين، مما أثار انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال معهد الموسيقى الكوبي إن نائب مدير هيئة الروك الكوبية المسؤولة عن البرمجة أقيل من منصبه، بينما صُرِف من المؤسسة المختصان اللذان نسّقا هذا النشاط، وذلك في بيان للمعهد أمس السبت. كما اتُخِذت إجراءات تأديبية في حق أربعة مسؤولين آخرين، حسب وكالة «فرانس برس».

المتنكر في شخصية هلتر يفوز بالجائزة الأولى
وفاز مشارك متنكّر بشخصية هتلر بالجائزة الأولى للحفلة التي أقيمت في مركز مكسيم روك الثقافي بهافانا في 28 أكتوبر.

وأشار موقع «كوبا ديبايت» الإخباري الموالي للحكومة إلى أن احتفال توزيع الجوائز أقيم وسط «التصفيق»، لكنه ما لبث أن أثار انتقادات وجدلاً انتشر عبر وسائل الإعلام والرأي العام.

وعاودت الصالة التي أقيم فيها الاحتفال أنشطتها أمس السبت، بعدما أقفلت منذ الحادث.

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