بـ7 دقائق.. فيلم «الجائزة» يشارك في المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك فيلم «الجائزة» في فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان المصري الأميركي للسينما والفنون، التي تقام في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري.

اختارت لجنة المشاهدة الفيلم ضمن 425 فيلما من أصل 2143 فيلما من 65 دولة، تقدمت للمشاركة في المهرجان ، ومن بينها فيلم «الجائزة»، وهو فيلم قصير مدته سبع دقائق، تأليف وإخراج وتمثيل محمد جاد، ويدور حول أستاذ أكاديمي حائز جائزة الدولة، أصيب بالزهايمر ، ييتوه في الشوارع موادها ظروفا قاسية.

يعتمد جاد، صاحب التجارب السابقة في إخراج وتجسيد وتأليف الأفلام القصيرة «فئة الموبايل»، في فيلمه على الصورة والسيناريو بلا جملة حوارية أو مونولوج، باستخدام تعبيرات وجهه والموسيقى التصويرية المصاحبة.

حققت فيديوهات جاد إقبالا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات عرض الفيديوهات، ويسعى بحِرفية الدارس وشغف الهاوي في محاولات جادة، إلى توصيل رسالة فنية ممتعة وهادفة، بالإضافة إلى كتابته للرواية، حيث صدرت له روايتان هما الورشة وطباخ الملوك، وكتاب نثر، وديوان شعر، ويشارك حاليًا في مسرحية تُعرض على مسرح الطليعة بعنوان «باب عشق»، من إخراج حسن الوزير وتأليف إبراهيم الحسيني.

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وأفاد المخرج والمؤلف محمد جاد البالغ (60 عاما) في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه يتمنى تحقيق أحلامه وطموحاته بعد الرواية والشعر والإخراج، والتي لخصها في «فرصة حقيقية أعود بها إلى عشقي القديم والحقيقي.. فن التمثيل»

توصيل السينما والفن المصري والعربي إلى كل مكان

يشار إلى أن المهرجان المصري الأميركي تأسس في نيويورك عام 2021، وأقيمت دورته الأولى في كلية سان فرانسيس، حيث يحرص المهرجان على إقامته في الجامعات الأميركية لاستهداف الأميركيين والجنسيات الأخرى، من أجل توصيل السينما والفن المصري والعربي إلى كل مكان.

يذكر أن فيلم «باب رزق» للمخرج الليبي خالد بلحاج يخوض غمار المنافسة ضمن قسم سينما أفلام الموبايل بالمهرجان.