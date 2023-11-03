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مدير مدرسة يقيم طابور الصباح للشهداء في غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 02:31 مساء
مدير مدرسة يقيم طابور الصباح للشهداء في غزة
صورة مقتطعة من الفيديو الذي بثته الممثلة ياسمين عبدالعزيز على «انستجرام». (أ ف ب)
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تواصل الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز دعمها الشعب الفلسطيني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها منصات «فيسبوك» و«انستجرام». 

تنشر عبدالعزيز مقاطع فيديو ومنشورات تندد فيها بالعدوان الإسرائيلي على غزة، والإبادة الجماعية الممنهجة على المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات برعاية أميركية.

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وآخر ما نشرته أمس على حساب «انستجرام»، كان فيديو مؤثرا لمدير مدرسة يقف في مدرسة خالية من الطلاب في غزة، وهو يتحدث إليهم كما اعتاد من قبل، في دلالة واضحة وغير مباشرة عن حجم الأسى والألم الذي يشعر به، وصوته المتهدج ينطق بالمعاناة.

المستقبل أمامكم وأحلامكم ستتحقق
 يقول المدير في الفيديو: «صباح الخير يا طلاب اليوم، كيف أصبحنا؟ جاهزين؟، بدنا نسوي التمارين ونكون نشطين عشان نعرف نقرأ كويس، يا ولاد المستقبل قدامكم حياتكم قدامكم وأحلامكم هتحقق». 

فيما ينهي كلمته بدعوة التلاميذ للذهاب إلى الفصول، ناظرا إلى الدمار الذي لحق بالمدينة ويكمل الفيديو تقريرا عن حجم الدمار وحصر عدد الشهداء.

وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية اليوم في مؤتمر صحفي، أن بين «الشهداء» 3826 طفلا و2405 سيدات.

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