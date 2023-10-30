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إعلان الفائزين بـ«جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية 18»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 06:50 مساء
إعلان الفائزين بـ«جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية 18»
شعار مؤسسة «سلطان بن على العويس الثقافية». (موقع المؤسسة)
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أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس، أمس الأحد، عن جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة الثامنة عشرة (2022 ـ 2023).

 فاز الشاعر المصري حسـن طلـب بجائزة الشعر، حيث رأت اللجنة في تجربته فرادة وغزارة وتنوعًا، إضافة إلى وجود مشروع شعري متكامل ومتنامٍ، ويمازج بين الشعرية والصوفية والرؤى الفلسفية، ويمتاز بالتجريب.

وفاز القاص البحريني أمين صالح بجائزة القصة والرواية والمسرحية، وذلك، وفقا للجنة التحكيم، لامتلاكه تجربة إبداعية مغايرة، تمثلت فيما كتب من قصص قصيرة ونصوص وأعمال أخرى تدل على أنه متنوع الثقافة متعدد الاهتمامات.

وفاز الناقد العراقي د. عبد الله إبراهيـم بجائزة الدراسات الأدبية والنقد، لما تتسم به مؤلفاته من وضوح الرؤية المنهجية والانشغال بالسردية العربية ومنجزاتها وسياقاتها المتحولة، والاهتمام بالقضايا الثقافية، وإعادة تأمل العلاقة بين الشرق والغرب.

كما فاز المفكر المغربي د. عبدالسلام بن عبد العالي بجائزة الدراسات الإنسانية والمستقبلية، قالت عنه لجنة التحكيم إنه من رواد المدرسة التفكيكية في الثقافة العربية، وتتميّز أعماله بأسلوب سهل يقارب بين المتخصّص وغير المتخصّص.

إحصائيات المسابقة وعدد المرشحين
وبلغ عدد المرشحين في كل الحقول 1861 مرشحاً، حيث تقدم لجائزة الشعر 231 مرشحاً، وفي القصة والرواية والمسرحية 490 مرشحاً، أما في الدراسات الأدبية والنقد 290 مرشحاً، والدراسات الإنسانية والمستقبلية 485 مرشحاً، وفي الإنجاز الثقافي العلمي 270 مرشحاً.

وفاز بالجائزة خلال الدورات السابقة 101 أديب وكاتب ومفكر عربي، فضلاً عن خمس مؤسسات ثقافية مرموقة ساهمت في نشر الثقافة والمعرفة، وحكّم في حقولها أكثر من 270 محكماً واستشارياً من مختلف المشارب الثقافية. وتبلغ قيمة الجائزة لكل حقل من حقولها 120 ألف دولار أميركي.

وهنأ الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عبدالحميد أحمد، الفائزين بالجائزة متمنياً لهم استمرار العطاء والإبداع قائلا: «إن لجنة تحكيم الجائزة قررت فوز هذه المجموعة المتميزة من الأدباء والمفكرين العرب وذلك لتميزهم كل في مجاله، ولأعمالهم التي ساهمت في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي».

واختتم الأمين العام تصريحه قائلاً: «إن جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي سيجري الإعلان عنها لاحقاً لكونها تُمنح بقرار من مجلس أمناء الجائزة، ولا تخضع لمعايير التحكيم أسوة بالجوائز في الحقول الأخرى».

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 ويذكر أن الجائزة أسسها بتاريخ 17 ديسمبر 1987، الشاعر «سلطان بن علي العويس» اعتزازاً بالأدباء والمفكرين والعلماء العرب وترسيخاً للأمل المعقود عليهم، وتعظيماً لشأنهم وتكريماً وتشجيعاً لهم للمضي قدماً في سبيل العمل الجاد والهادف للنهوض الفكري بالأمة العربية فقد تحمل اسمه وتكون لها استقلالية لتكريم الأدباء والمفكرين العرب.

وتُمنح جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية تمنح للمبدعين الذين يعكسون أصالة الفكر العربي، وطموحات الأمة العربية، وهي جائزة مستقلة ومحايدة لا يخضع منحها لأية تأثيرات أو ضغوطات، ولا تخضع في معايير منحها إلا إلى الجانب الإبداعي دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تميز بين لون أو دين أو جنس.

وقال الشاعر المصري حسن طلب عن الجائزة: «أنا سعيد لأنها جائزة محترمة وتتمتع بمصداقية وثقة عالية بين جموع المثقفين في الوطن العربي» كاشفا أنه ترشح للجائزة من قبل أكثر من مرة، وتابع «كل مرة كنت أقول إن الذي فاز بها هو أجدر مني بها لحسن الاختيار الذي تتمتع به هذه الجائزة».

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