عودة الروح إلى نادي القصة المصري

القاهرة - بوابة الوسط

عادت الروح إلى نادي القصة المصري العريق الذي أسسه الكاتب ووزير الثقافة المصري الأسبق يوسف السباعي العام ١٩٥٣، بعودة أنشطته الثقافية وأبرزها إصدار مجلة «القصة» وكتاب دوري شهريا.

وصدر عن النادي بعد عودة أنشطته خمسة مطبوعات من سلسلة الكتاب الفضي وهي، «مساءات مرة» للكاتب عبدالحميد البسيوني، و«الماء يرتفع» للكاتب رجب سعد السيد، و«الشاطر والمشطور» للكاتب رزق فهمى، و«خمر الجميز» للكاتب فكري داود

يُذكر أن الأديب المصري الراحل إحسان عبدالقدوس هو صاحب فكرة إنشاء نادٍ للقصة يضم في عضويته كتاب فن القصة القصيرة، وطرحها على السباعي الذي شرع في تنفيذها، واختار في البداية غرفة بـ«مجلة الفن» التي كان يصدرها عبدالشافي القشاشي مقرًا لـ «نادي القصة»، وجرى فيما بعد، ومع ازدياد الإقبال استئجار جزء من شقة المخرج جمال مدكور في ميدان التحرير.

ويشار إلى أن النادي أصدر مجلة دورية بعنوان «القصة» في العام 1974 ترأس تحريرها الكاتب ثروت أباظة، وكانت تنشر تحت هيئة تحرير لم ينشر لأي منهم فيها على الإطلاق، وهم: توفيق الحكيم، محمد تيمور، إحسان عبد القدوس، أمين يوسف غراب، محمد عبد الحليم عبد الله، نجيب محفوظ، عبد الحميد جودة السحار، طه حسين، محمود تيمور، محمد فريد أبو حديد، علي أحمد باكثير، يحيى حقى، عزيز أباظة، عائشة عبد الرحمن، سهير القلماوى، مصطفى محمود والأديب صالح جودت، ومحمود السعدني.

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وأطلق مجلس إدارة «نادي القصة» سلسلة الكتاب الذهبي في يونيو 1952، وأصدرت عديد الكتب لكبار الأدباء ومنهم، يوسف السباعي ونشر له مسرحية «وراء الستار»، ورواية «خان الخليلي» لنجيب محفوظ، كما أتيحت الفرصة لأقلام جديدة وغير معروفة، وصرح يوسف السباعي في ذلك الوقت بأن مبيعات الكتاب الذهبي تراوحت بين 20 إلى 30 ألف نسخة، أي ما يتخطى أضعاف توزيع أي كتاب حاليًا.

وتوقفت الأنشطة عدة سنوات إلى أن استأنف مجلس إدارة نادي القصة الجديد برئاسة الكاتب محمد السيد عيد إصدارها تحت إشراف الكاتب د. سيد نجم، بالتعاون مع مركز «ليفانت» للدراسات الثقافية والنشر، لإصدار الكتاب «الفضي».

كبوح ناي قديم

ومؤخرا صدرت عن السلسلة المجموعة القصصية «كبوح ناي قديم» للقاص كرم الصباغ، والتي تتكون من اثنين وعشرين قصة تدور أحداث معظمها في البيئة الصحراوية.

ويقول الكاتب كرم الصباغ في تصريح لـ«بوابة الوسط»، «سعدت أيما سعادة بنشر كتابي في سلسلة الكتاب الفضي لأمرين: عراقة السلسلة، وإعجابي الشديد بتفاني أعضاء مجلس إدارة نادي القصة في القيام بدورهم التنويري في نشر فن القصة القصيرة والحفاظ عليه رغم قلة الموارد وصعوبة الظروف»، وأضاف مؤكدا أن «القائمين على النادي نماذج مشرفة للمثقف العضوي الذي دعا إليه المفكر إداورد سعيد، فكان لي عظيم الشرف أن أنشر تحت راية نادي القصة بمصر»

يذكر أن القاص المصري كرم الصباغ قد صدر له أربع مجموعات قصصية هي «رمال وجع الغائب»، و «يمام الوجد»، و «بخفة عصفور وحزن يمامة»، وأخيرا «كبوح ناي قديم» و له تحت الطبع «ممرات بيضاء لغزالة وحيدة» مجموعة قصصية، و «دار بسيس» رواية.

ويختتم الصباغ حديثه قائلا: «سوف يظل هذا الإصدار يحتل مكانة خاصة في قلبي نظراً لما له من أهمية إنسانية وإبداعية».