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أكاديمية «بارنبويم - سعيد» الموسيقية تواجه «التحدي الوجودي الأكبر»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 03:17 مساء
أكاديمية «بارنبويم - سعيد» الموسيقية تواجه «التحدي الوجودي الأكبر»
المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد وقائد الأوركسترا الإسرائيلي الأرجنتيني دانييل بارنبويم في مسرح كامبوامور في مدينة أوفييدو الإسبانية في 25 أكتوبر 2002. (أ ف ب)
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يشكل التصعيد الأخير في الشرق الأوسط التحدي الوجودي الأكبر، حتى الآن، لأكاديمية «بارنبويم - سعيد» الموسيقية في برلين.

رغم الانسجام الظاهر على خشبة المسرح بين العازفين، لكن لا يُخفي أعضاء المؤسسة التي أُنشئت لمدّ الجسور بين الموسيقيين الإسرائيليين والعرب العام 2016، التعقيدات البالغة التي يواجهونها بسبب الحرب الدائرة في فلسطين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

قال عازف الكمان وعميد الأكاديمية مايكل بارنبويم (38 عاما): «لطالما كان الوضع معقداً، لكن هذا هو الاختبار الأكبر منذ إنشاء الأكاديمية»، وأضاف «من الناحية العاطفية، الأمر معقد للغاية بالنسبة لهم»، في سياق «يعرف الجميع شخصاً يعرف شخصاً آخر» تأثّر بشكل مباشر بالنزاع.

وتحدث طالب فلسطيني وموسيقي يدرس في الأكاديمية منذ عامين يبلغ 19 عاما، رفض الكشف عن اسمه، يتحدر من الضفة الغربية المحتلة وله أصدقاء في غزة، عن «الأجواء الصعبة» في الأكاديمية، وقال إن الوضع «يؤثر علينا جميعا»، وقال «هناك الكثير من الأحاديث الدائرة، ونحن نحاول الاستماع،  نتفق أحياناً ونختلف أحياناً أخرى، الأمر ليس سهلا للغاية».

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وقد أتاح حفل موسيقي أقيم أخيراً في برلين لطلاب الأكاديمية، فرصة التعبير عن مشاعرهم، وقبل انتهاء الحفلة، جرى توزيع منشورات تحتوي على رسالة من الطلاب على الحضور، وجاء في الرسالة «قلوبنا مثقلة وعقولنا في مكان آخر مع كل شخص تأثر بالوضع المدمر في فلسطين وإسرائيل»، وأضافت الرسالة «من الصعب للغاية بالنسبة للكثيرين منا أن يحيوا حفلة موسيقية في الوقت الحالي، ولكن حتى في هذه اللحظات المظلمة، سنظل نسير على خطى مؤسسَينا، دانييل بارنبويم وإدوارد سعيد»، وتابعت «نرجو أن تجمعنا موسيقانا، وأن تشفي جزءاً صغيراً من قلوبنا، وفي نهاية المطاف، كل ما يمكننا فعله هو الأمل في السلام والحرية وسلامة الجميع».

وجرى الوقوف دقيقة صمت، قبل أن تضج القاعة بنغمات موسيقى بروكوفييف وبيتهوفن وفاغنر، في الحفل الذي قاده بارنبويم الأب، البالغ 80 عاماً، والذي نادراً ما يحيي عروضاً علناً في الوقت الراهن بسبب وضعه الصحي السيئ.

دعم نفسي للدارسين في الأكاديمية
قدمت المدرسة دعماً نفسياً إضافياً عبر معالجين، وأنشأت خطوط مساعدة باللغتين العبرية والعربية، ومنحت الطلاب إذنًا بالتغيب عن الحصص الدراسية عند الضرورة.

وقال مايكل بارنبويم «كان على البعض الانسحاب، ومن ناحية أخرى، طلب البعض الآخر الاتصال على الفور بالآخرين»، وقالت مديرة الأكاديمية ريغولا راب إن «الكثير من الطلاب يستخدمون هواتفهم المحمولة باستمرار ويتواصلون مع عائلاتهم وأصدقائهم»، وأبدت راب أملها في أن يساعد «الروتين اليومي للدروس والموسيقى والتدرب على الآلات» في توفير شعور بالاستقرار للموسيقيين الشباب.

وُلدت أكاديمية بارنبويم-سعيد نتيجة شراكة طويلة بين والد بارنبويم، عازف البيانو وقائد الأوركسترا الإسرائيلي الأرجنتيني دانييل بارنبويم، والباحث الفلسطيني الأميركي إدوارد سعيد، الذي توفي في العام 2003، ويتلقى الطلاب في الأكاديمية تعليماً موسيقياً متنوعاً، لكنهم يحضرون أيضاً دروساً في الفلسفة والتاريخ والأدب باللغة الإنكليزية.

وتضم المجموعة الحالية 80 طالباً، منهم 17 إسرائيلياً وستة فلسطينيين بالإضافة إلى موسيقيين شباب من مصر ولبنان وإيران وسوريا وتركيا، والرسوم الدراسية والإقامة مجانية خلال العامين الأولين، والمنافسة قوية، إذ يُمنح موسيقي واحد فقط من كل ثلاثة أو أربعة متقدمين مكاناً، تبعاً للآلات التي يعزفون عليها.

وقد أسس دانييل بارنبويم وسعيد أوركسترا الديوان الغربي الشرقي، وهو مشروع لتشجيع التقارب بين الموسيقيين الإسرائيليين والعرب الشباب في العام 1999، وحققت الأوركسترا نجاحاً كبيراً، وما زالت تقدم حفلات موسيقية حول العالم، وبالنسبة لمايكل بارنبويم، فإن التتويج الأهم لرؤية والده سيكون في تمكّن فرق الأكاديمية من تقديم عروضها في جميع بلدان الطلاب الأصلية، وقال «في الوقت الحالي، لا يمكننا تقديم عروض في أي بلد غير تركيا، بسبب جوازات السفر والضغوط» وأضاف «إنه حلم بعيد المنال»، و«لا أعرف إذا كنت سأعيش لرؤيته يتحقق».

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