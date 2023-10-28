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قطب الموضة السابق بيتر نيغارد ينفي قطعيا اتهامه بالاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 12:18 مساء
قطب الموضة السابق بيتر نيغارد ينفي قطعيا اتهامه بالاغتصاب
بيتر نيغارد (وسط) في حفل افتتاح مهرجان تورنتو السينمائي في كندا 8 سبتمبر 2005. (أ ف ب)
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نفى قطب الموضة السابق الفنلندي - الكندي بيتر نيغارد بشدة، الجمعة، ارتكابه أي سلوك جنسي غير لائق، وذلك في اليوم الأخير من شهادة يدلي بها خلال محاكمته بتهمة الاغتصاب في مدينة تورنتو الكندية.

وقد دفع المليونير البالغ 82 عاما، وهو مؤسس إحدى أكبر ماركات الملابس في كندا، هي «نيغارد إنترناشونال»، في بداية محاكمته آخر سبتمبر ببراءته من التهم التي وُجهت إليه باعتداءات جنسية وحجز حرية في تورنتو بين 1988 و2005 في حق خمس نساء، كانت أربع منهنّ بالغات، والخامسة في السادسة عشرة لدى حصول الوقائع المفترضة، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال بيتر نيغارد في جلسة الاستماع عندما استجوبه محاميه براين غرينسبان: «هذا النوع من الادعاءات التي تمت إثارتها وتوصيفها تتطرق إلى سلوك لم أمارسه من قبل، ولن أمارسه أبداً». وجاء تصريحه رداً على سؤال من المحامي عمّا يدفعه إلى أن ينفي بهذا القدر من الحزم الادعاءات التي وجهتها المدعيات ضده خلال المحاكمة في الأسابيع الأخيرة.

ونفى نيغارد نقاطاً عدة أثارتها المدعيات في منصة الشهود، بينها مشاركته في حفلة لفرقة «رولينغ ستونز» مع إحداهن، وعرضه حبوباً لمنع الحمل على أخرى بعد اغتصابها، وإجراؤه مكالمة هاتفية مع امرأة أخرى في رحلة جوية، لتحديد موعد للاجتماع.

طلب تسليم إلى الولايات المتحدة
وأوضح بيتر نيغارد: «في تلك السنوات، فيما لو أسعفتني ذاكرتي، لم تكن الهواتف على الطائرات موجودة عملياً. لم يكن ممكناً حتى إجراء مكالمات في الجو»، مضيفاً: «لم تكن لدي طائرة خاصة في أواخر الثمانينات». ورفض الرجل كذلك التوصيف السائد عنه بأنه يبقى دائماً بصحبة شابات، قائلا: «هذا ليس صحيحا»، ومستشهدا على سبيل المثال بامرأة تكبره بست سنوات كانت ترافقه في الفترة عينها خلال الرحلات.

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ويُتهم قطب الموضة بـ«استخدام سلطته ومكانته كمصمم أزياء ثري في إغراء الشابات، والاعتداء عليهن جنسياً».

وهناك اتهامات أخرى بالاعتداء الجنسي موجهة ضده في منطقتي كيبيك ومانيتوبا الكنديتين، بالإضافة إلى طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث اتُهم باغتصاب العشرات من النساء والفتيات، والابتزاز والاتجار.

وسيخضع نيغارد لاستجواب مضاد، الإثنين، مع دخول محاكمته أسبوعها السادس.

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