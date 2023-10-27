وزارة الثقافة تناقش «ثقافة التعامل مع الكوارث الطبيعة» في ندوة علمية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، صباح أمس الخميس، بقاعة لبدة بفندق كورنثيا، بالعاصمة طرابلس ندوة علمية تحت عنوان «ثقافة التعامل مع الكوارث الطبيعة».

أكدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في بداية الندوة أهمية موضوع الندوة، وراهنيته، بما يضفي مزيدا من الأبعاد النظرية في تناول الأحداث الأخيرة في شرق البلاد، وخاصة مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضرـ وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية بـ«فيسبوك»

وناقش الحضور في الندوة محاور عدة، منها اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي، ومقدمة دعم نفسي للأشخاص المتضررين من الأزمات، والرؤية الجيولوجية للكوارث الطبيعية.

كما ناقش المختصون كارثة سيول درنة والجبل الأخضر، ودور التقنيات الجيومكانية في تفعيل نظم الإنذار المبكر وإدارة الأزمات والكوارث.

عروض تقديمية علمية

و شهدت الندوة عروض تقديمية منها «دور آليات مشاركة وانسياب البيانات في تعزيز التكامل المؤسسي»، و«مسارات التداخل ما بين حجم الكوارث الطبيعية وسوء الإدارة البيئة»، و«تفعيل نظم الإنذار المبكر وإدارة الأزمات والكوارث».

شارك في الندوة عديد الشخصيات الثقافية والعلمية والأكاديمية، ومنهم رئيس لجنة إدارة مجمع القرآن الكريم د. طارق دعوب، ووكيل وزارة البيئة د. إحنين المعاوي، ووكلاء وزارة الثقافة عبدالباسط ابوقندة ووداد الدويني، ورئيس الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد عبدالباسط بن دلة، ورئيس مركز البيروني للاستشعار عن بعد. إبراهيم العرادي.

كما ركزت الحوارية على مسألة ثقافة التعاطي والتعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية وما نحوها، حيث قدم الباحث المهندس عبدالمطلب أبو سالم مشاركته بورقته البحثية «اتفافية منظمة اليونسكو لحماية التراث الثقافي والطبيعي- مواقع التراث الطبيعي الليبية المدرجة في قوائم التراث الدولية» موضحا فيها أنواع وأشكال التراث الثقافي وتقسيماتها الموزعة على التراث الثقافي المادي واللامادي والمنقول والأثري والعمراني والوثائقي وغيرها.

وكشف عن العوامل المُهددة للتراث الثقافي مثل العوامل الطبيعية والمخاطر الداخلية والخارجية، والعوامل البشرية.

وأوصى بإنشاء نيابة مختصة في جرائم الاعتداء على التراث الثقافي، مشددا على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتحليل الوضع القائم والظروف الراهنة، وإنشاء قائمة وطنية لتسجيل وتوثيق الممتلكات الثقافية والإرث الثقافي.

- أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

- العاصفة «دانيال» تكشف بقايا أثرية جديدة في قورينا

وشارك الخبير الجيولوجي عبدالرزاق أحمد الشهويدي بورقة علمية عن «الزلزالية في ليبيا» موضحا أن الزلازل إحدى المخاطر الطبيعية الكارثية المدمرة التي تحدث مفزعة للإنسان تاركة دمارًا وخرابًا لمنشآته الحضارية، وتطرق لتاريخ الزلازل المسجل في جميع المدن الليبية منذ العام 262 ومنها الزلزال الذي تعرضت له منطقة برقة مرورا بزلزال مدينة طرابلس العام 1183 الذي راح ضحيته زُهاء الـ200 ألف نسمة.

وعرض خريطة النشاط الزلزالي لليبيا من عام 1932 وحتى عام 2000، وأشار أنه كلما كانت هناك معلومات كافية، كان العمل العلمي ذا نتائج إيجابية، لافتا إلى قلة البيانات الزلزالية وعدم توفر الأجهزة التقنية لرصدها.

كما شارك المهندس عبدالباسط بن دلة بورقة علمية بعنوان «دورأليات مشاركة وانسياب البيانات في تعزيز التكامل المؤسسي»، متطرقا إلى البيانات في المؤسسات الحكومية من خلال الدراسات والمستندات وقواعد البيانات، مؤكدًا على جدوى التعامل مع البينات في المؤسسات الحكومية فالمعرفة قوة لكنها لن تؤتي ثمارها إلا عندما تُشارك على نطاق واسع.

وشرح الدور المنوط بالجمعية الليبية للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في نشر ثقافة البيانات والتكامل المؤسسي، متطرقًا بشيء من التفصيل للبنية التحتية للبيانات المكانية ومدى أهميتها.

كما شاركت أ. صافيناز سليمان الباز إحدى مؤسِسات فريق الدعم النفسي بمداخلة حول الدعم النفسي للأشخاص المتضررين جراء الأزمات والكوارث، مؤكدة أن الدعم النفسي لا يقل أهمية عن جميع المقومات الأخرى، فهو نوع من التدخل السريع الذي من الممكن أن يكون له مقدمات مثل العمل والاشتغال على كيفية الحد من حدوث الكوارث أو الحد من الأضرار للأفراد والمتأزمين.

وفي مشاركة المهندس مصطفى الهادي جحا وضّح ماهية الاستشعار عن بعد وخصائصه قائلًا إنه تقنية لدراسة الأجسام وجمع المعلومات عنها دون التعامل معها باليد، بواسطة الأشعة الكهرومغناطسية. وحث على توفير التغطيات الفضائية المطلوبة بواسطة مجموعة من التطبيقات الإلكترونية واستخداماتها.

وتمنت توغي أن تمثل هذه الندوة لبنة معرفية واقعية في ثقافة الحوار والعمل لإعادة بناء ليبيا على كل الأصعدة، الوطنية والعلمية، وكلك ثقافة البناء والتعمير.

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية في افتتاح الندوة، 26 أكتوبر 2023. (فيسبوك)

جانب من الحضور. (فيسبوك).

جانب من الحضور. (فيسبوك).

جانب من الحضور. (فيسبوك).