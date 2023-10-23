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دار «كريسته» تستضيف معرض «دواية للحروفيات»

طرابلس - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 04:08 مساء
دار «كريسته» تستضيف معرض «دواية للحروفيات»
معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
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استقبلت دار «كريسته» بالمدينة القديمة النسخة الثامنة من معرض دواية للحروفيات الذي نظمته مؤسسة دواية للفنون تحت عنوان (وصل)، وعرضت به اللوحات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة بيت إسكندر للحروفيات للفنانين أحمد سعد، وسالم المزوغي، وأحمد الشريف، إضافة إلى العديد من الأعمال الفنية الأخرى لفنانين من الرواد في المشهد التشكيلي الليبي وفنانين شباب في مجال الفن الحروفي.

وتضمن الافتتاح، السبت، عرض كتالوج «بالأبيض والأسود» للتضامن مع الشعب الليبي في كارثة درنة، وتفاعلًا مع ما تشهده غزة من مذابح وتدمير على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة محمد الخروبي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن المعرض شارك فيه 15 فنانًا بـ30 لوحة، فيما ضمت أسماء الرواد الفنانين بشير حمودة، وعلى مصطفى رمضان، وعلى العباني، ومحمد الغرياني، وسالم التميمي، وخليفة التونسي، وبمشاركة الفنان فوزي الصويعي لأول مرة بمنحوتة على الفوم، إلى جانب أعمال تمثل لمسة وفاء لفنانين رحلوا مثل عبدالرزاق حريز، ومحمد الحاراتي، وعبدالمنعم بن ناجي.

روح الإبداع
ويرى الفنان عمر بركة أن أهمية المعرض لا تنحصر في عرض اللوحات بتعبيراتها ودلالاتها الفنية القيمة، وإنما تتطرق لعرض مراحل تطور المدرسة الحروفية التي عاصرت أزمانًا وظروفًا مختلفة.

ويقول «خرجت من المعرض وأنا فخور جدًا بأولى مشاركات الفنان والخطاط أحمد سعد بعمله الفائز بالترتيب الأول في مسابقة بيت إسكندر لفن الحروفيات الذى جاء نتاج اجتهاده في ورش عمل معي».

معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
الفنان عمر بركة (بوابة الوسط)
الفنان عمر بركة (بوابة الوسط)
معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
معرض «دواية للحروفيات» (بوابة الوسط)
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