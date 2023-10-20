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لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 01:33 مساء
لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو
وزير الدولة البلجيكي لشؤون سياسات العلوم توما ديرمين في «متحف ماغريت» في بروكسل. في في 6 أكتوبر 2023. (أ ف ب)
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بيعت، في مزاد أقيم أمس الخميس، لوحة للرسام البلجيكي الشهير رينيه ماغريت لقاء 11,117 مليون يورو  في باريس.
تعود إلى عام 1955 وتحمل عنوان «لا فالس إيزيتاسيون»، وتُعرض للمرة في سوق الأعمال الفنية، على ما أعلنت دار «سوذبيز»، غير أن الثمن الذي دُفع لقاء اللوحة السريّالية جاء دون قيمة تخمينها التي بلغت 15 مليون يورو، بحسب وكالة «فرانس برس».

تفاحاتان ترتديان قناع ذئب
وتمثل اللوحة التي تنتمي إلى حقبة يفضلها هواة الجمع من أعمال ماغريت اثنتين من تفاحات الرسام الشهيرة ترتديان قناع ذئب تتماهيان في ظلال الليل، في تباين بديع مع السماء الزرقاء التي تنتشر فيها السحب، وتشكّل جزءا من مجموعة مكونة من ثماني لوحات زيتية، وهي الثانية من هذه السلسلة تُطرح في مزاد.

وسبق أن بيعت اللوحة الأخرى من هذه المجموعة عام 2007 لقاء 5,3 ملايين جنيه إسترليني (أكثر من 6,5 ملايين دولار).

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وخلال المزاد نفسه، باعت دار «سوذبيز» نحو عشرة أعمال حداثية أخرى، أبرزها للرسامين كوبكا ولوسيو فونتانا وكلين وإيليون، بمبلغ إجمالي قدره نحو 37,89 مليون يورو.

اعتبر  النقاد رينيه ماغريت البلجيكي سيّد المدرسة السيرالية إذ اشتهر بلوحاته التي تحمل استعارات ورسائل تسلط الضوء على الصعوبة التي نواجهها في جعل الواقع يتطابق مع صورنا الذهنية.

لوحة رينيه ماغريت «لا فالس إيزيتاسيون». (رويترز)
لوحة رينيه ماغريت «لا فالس إيزيتاسيون». (رويترز)
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